"마라도나, 침실에서도 10점 만점에 10점"…전 연인들이 털어놓은 충격 일화

생전 여행 중이던 디에고 마라도나(오른쪽)와 그의 마지막 연인 로시오 올리바. 사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 축구 역사상 최고의 선수 중 한 명으로 꼽히는 아르헨티나의 축구 영웅 디에고 마라도나.

그라운드에서는 화려한 플레이로 세계 축구팬을 열광시켰지만, 사생활 역시 숱한 화제와 논란을 낳았다.

영국 매체 데일리스타는 마라도나의 66번째 생일이었던 10월 30일(현지시간)을 맞아 그가 생전에 남긴 사생활 관련 일화들을 재조명했다.

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가장 먼저 소개된 이야기는 과거 그의 매니저였던 기예르모 코폴라의 아파트에서 벌어진 일이다. 마라도나는 당시 아내 클라우디아 비야파네와 결혼생활을 이어가면서도 다른 여성들과 만남을 가졌으며, 코폴라의 고급 아파트를 밀회 장소로 이용한 것으로 전해졌다.

특이한 점은 거실 소파 맞은편에 설치된 거울이었다. 거울 뒤편에는 별도의 공간이 있었고, 그곳에 있던 사람들이 거실에서 벌어지는 상황을 지켜볼 수 있었다는 것이다.

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또한 마라도나는 이탈리아 나폴리에서 선수 생활을 하던 시절에도 범죄조직과의 관계로 논란을 빚은 바 있다. 1984년 나폴리에 입단한 그는 이탈리아의 대표적인 마피아 조직인 카모라와 접촉했던 것으로 알려졌다.

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1991년에는 마약 및 성매매 조직을 수사하던 이탈리아 경찰의 도청 과정에서 마라도나의 이름이 등장했다. 당시 경찰은 마라도나가 조직 관계자들과 통화하며 여성과 마약을 요청한 정황을 포착했다. 이 사건으로 그는 수사 대상에 올랐고, 이후 코카인 양성 반응이 확인되면서 이탈리아 축구계로부터 15개월 출전 정지 징계를 받았다.

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그의 사생활에 관한 또 다른 이야기는 전 연인 베로니카 오헤다의 입에서 나왔다. 마라도나와 오랜 기간 교제했던 오헤다는 2017년 인터뷰에서 두 사람의 은밀한 취향과 연애 생활을 공개했다.

오헤다에 따르면 마라도나는 침실에서 경찰관 복장을 해달라고 부탁하는 등 역할극을 즐겼다. 그녀는 마라도나를 자신이 만난 남성 가운데 최고의 연인, 10점 만점에 10점이라고 평가하면서 "그와 헤어진 뒤 2년 동안 다른 사람과 성관계를 갖지 않았다. 그 누구도 그를 뛰어넘지 못했다"고 말했다.

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두 사람은 콜롬비아에서 열린 파티 도중 주변에 여러 사람이 있는 수영장에서 관계를 맺었다는 일화도 공개했다. 오헤다는 당시 상황에 대해 "누군가 알아챘는지는 모르겠다"고 회상했다.

마라도나와 유명 모델 완다 나라를 둘러싼 염문설도 다시 주목받았다. 두 사람이 2006년 아르헨티나의 한 호텔에서 만났다는 의혹이다. 당시 완다 나라는 전 축구선수 마우로 이카르디의 아내가 되기 전이었다.

이 일화는 아르헨티나의 유명 방송인 미르타 레그란드의 증언에서 비롯됐다. 당시 레그란드는 완다 나라에게 호텔 옆방에 투숙했던 경험을 말하면서 "마라도나와 당신이 묵었던 날 밤 소음 때문에 잠을 이루지 못했다"면서 "가구를 옮기는 소리가 들렸다. 정확히 무슨 일이 있었는지는 모르지만 두 사람의 만남을 소리로 목격했다"고 주장했다.

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다만 두 사람의 관계는 확인된 사실이 아니라 레그란드의 증언을 토대로 제기된 의혹이다.

마라도나의 마지막 연인은 전직 축구선수 로시오 올리바였다. 두 사람은 2012년부터 약 6년간 교제했으며 2018년 결별했다.

두 사람이 교제하던 2017년 올리바는 당시 56세였던 마라도나와 함께 온수 욕조에서 입을 맞추는 사진을 공개하기도 했다. 사진에는 마라도나가 올리바에게 다정하게 입을 맞추는 모습이 담겼고, 올리바는 '사랑해, 내 사랑'이라는 문구를 덧붙였다.

두 사람은 축구 경기장과 테니스 경기장, 휴양지 등 공개된 장소에서도 거리낌 없이 애정을 표현해 화제를 모았다. 수영장에서 서로를 끌어안고 입을 맞추는 사진이 공개되기도 했다.

그러나 이들의 관계는 잦은 다툼 끝에 막을 내렸다.

마라도나는 2020년 11월 25일 심장마비로 세상을 떠났다. 향년 60세였다. 1986년 멕시코 월드컵에서 아르헨티나를 우승으로 이끌고 축구 역사에 이름을 남긴 그는 경기장 안팎에서 수많은 기록과 논란을 남긴 채 생을 마감했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com