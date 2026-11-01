"아찔!" 돌아온 韓 축구 수비 핵심 김민재, 위험한 플레이로 위기 자초…'좋은 모습과 아쉬운 모습이 공존' 평가

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - October 31, 2026 Bayern Munich's Kim Min-jae during the warm up before the match REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - October 31, 2026 Bayern Munich's Dayot Upamecano and Kim Min-jae after the match REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 아찔한 실수에도 긍정 평가를 받았다.

바이에른 뮌헨은 1일(이하 한국시각) 독일 바이에른주 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 도르트문트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 홈경기에서 2대2로 비겼다. 바이에른 뮌헨은 개막 8경기 무패(5승3무)를 기록하며 1위 자리를 지켰다. 도르트문트도 승점 18점으로 동률을 이뤘지만, 골득실에서 순위가 갈렸다. 바이에른 뮌헨(27득점-8실점)이 도르트문트(14득점-6실점)에 앞서 1위에 자리했다.

김민재는 이날 4-2-3-1 포메이션의 센터백으로 선발 출격했다. 다요 우파메카노와 중앙 수비수 '짝'을 이뤘다. 그는 부상에서 회복해 공식전 3경기 만에 그라운드를 밟았다. 김민재는 지난달 22일 아스널(잉글랜드)과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 3차전 홈경기(2대2 무)에 선발 출전했지만, 전반을 마친 뒤 교체됐다. 당시 독일 언론은 김민재의 교체 이유를 사타구니 부위와 무릎에 문제가 있었기 때문이었다고 전했다. 이후 김민재는 지난달 26일 열린 프라이부르크와의 리그 원정경기(3대1 승) 출전 선수 명단에서 빠졌다. 2부 리그 소속 마그데부르크와 치른 독일축구협회컵(DFB 포칼) 32강전 홈경기(6대1 승)에는 교체 선수 명단에 들었으나 경기에 나서지 않았다.

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Dortmund's German midfielder #08 Felix Nmecha (R) and Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and BVB Borussia Dortmund in Munich, southern Germany, on October 31, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

돌아온 김민재는 전반 34분 아찔한 순간을 맞았다. 김민재가 자기 진영 페널티박스 안에서 드리블하다 상대의 강한 압박 속에 내준 패스를 우파메카노가 재차 연결하려다 도르트문트의 카니 추쿠에메카에게 빼앗긴 것이다. 이어 조브 벨링엄이 득점으로 연결했다. 하지만 주심이 비디오 판독(VAR) 끝에 득점 과정에서 추쿠에메카가 바이에른 뮌헨 골키퍼에게 반칙을 한 것으로 판단해 득점 취소했다.

위기를 넘긴 바이에른 뮌헨은 전반 38분 콘라드 라이머의 선제골로 앞서나갔다. 도르트문트는 후반 15분 세르후 기라시의 득점으로 동점을 만들었다. 바이에른 뮌헨은 6분 뒤 우파메카노의 득점으로 리드를 되찾았지만, 경기 막판 파비우 실바에게 실점하며 2대2로 경기를 마쳤다. 바이에른 뮌헨 입장에선 후반 10분 상대 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 실축한 것이 뼈아팠다. 해리 케인이 키커로 나섰지만, 상대 크로스바를 맞고 나왔다.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - October 31, 2026 Bayern Munich's Kim Min-jae in action with Borussia Dortmund's Felix Nmecha REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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한편, 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 김민재는 90분 동안 터치 78회, 패스 성공률 90%(57/63) 등을 기록했다. 또한, 양 팀 통틀어 가장 많은 수비 행위 13회를 남겼다.

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독일 언론 '키커'는 '조나단 타 대신 선발 출전한 김민재에게는 좋은 모습과 아쉬운 모습이 공존했다. 경기 초반 기라시를 상대로 집중력 있는 수비를 보여줬고, 추쿠에메카의 슈팅을 차단하기도 했다. 하지만 자신의 페널티박스 안에서 지나치게 위험한 패스를 시도하며, 우파메카노가 위험한 승부수를 던지는 상황의 빌미를 제공했다. 다행히 추쿠에메카의 오프사이드로 인해 별다른 결과로 이어지지는 않았다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com