"뇌 절제술 받았나" 살면서 이런 비판 처음 본다...맨유 망치는 월드컵 위너 "이성 남았으면 1월에 팔아야"

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[스포츠조선 김대식 기자]리산드로 마르티네스(맨체스터 유나이티드)가 첼시전 퇴장 이후 현지 매체의 거센 비판에 직면했다.

맨유는 31일(한국시각) 영국 런던의 스탬포드 브릿지에서 열린 첼시와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드 경기에서 0대2로 패배?다.

패배의 원흉은 마르티네스였다. 후반 4분 실점 과정에서 어이없는 돌파 허용으로 모건 로저스에 실점을 허용한 마르티네스는 후반 14분에 로저스를 수비하다가 경고를 받았다. 리산드로의 파울로 나온 프리킥에서 그는 웨슬리 포파나를 팔꿈치로 가격하는 행위도 두 번째 경고와 함께 페널티킥을 내줬다. 완전히 경기를 망쳤다.

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영국 텔레그래프는 마르티네스를 정면으로 겨냥했다. 매체는 '마르티네스가 마치 전두엽 절제술이라도 받은 듯 경기를 치렀다'고 전했다. 이어 '맨유가 조금이라도 이성이 남아있다면 1월 이적시장에서 그의 이적 절차를 완료해야 할 것'이라고 주장했다.

텔레그래프는 이 과정을 '이 불운한 클럽을 짓누르고 있는 문제점들을 완벽하게 축약한 요약본과 같았다'고 전했다. 또 마르티네스를 '마이크 앞에서의 대담함과 달리 경기장 위에서는 무기력한 모습만 보여주는 가짜 도발자'라고 꼬집었다.

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마르티네스는 지난 10월 초 아틀레티코 마드리드전 패배 뒤 "나는 우리 테크니컬 디렉터에게 더 많은 것을 기대한다"며 날 선 발언을 한 바 있다. 그러나 매체는 '불만만 가득 찬 불평분자일 뿐'이라며 '어떠한 해결책도 찾으려는 의지를 보여주지 않는다'고 지적했다.

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기록에 대한 혹평도 이어졌다. 마르티네스는 4년 반 동안 리그 72경기에 출전하는 데 그쳤고, 부상으로 609일을 결장했다. 매체는 '월드컵 결승전을 두 번이나 경험한 선수라기엔 한심한 수준'이라고 전했다.에릭 텐 하흐 전 감독이 2022년 아약스 시절 그를 4800만파운드(약 868억원)의 가치가 있다고 구단을 설득했다는 사실에 대해서는 '놀라울 따름'이라고 했다. 이번 퇴장은 지난 4월 리즈전 이후 올해만 두 번째다.

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매체는 마르티네스의 별명인 '도살자'를 두고 '맨유에서 그의 칼질 능력은 웨이트로즈 정육점 코너에도 명함을 내밀지 못할 수준'이라고 비꼬았다. 또 '클럽에서보다 국가대표팀에서 훨씬 더 잘 뛰는 패턴을 반복'한다며 맨유의 총체적 난국을 상징한다고 짚었다. 이어 '이제 도살자라기보다는 얼뜨기이자 맨유가 하루빨리 잘라내야 할 트러블메이커'라고 결론 내렸다.