올 시즌 마지막 홈경기 나서는 충북청주, '15호골 도전' 가르시아 '선봉'...파주는 '4G 연속 공포' 보르하 바스톤 '벤치'[현장 라인업]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌 마지막 홈경기에 나서는 충북청주FC가 최정예 카드를 꺼냈다.

충북청주는 1일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 파주 프런티어와 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드 홈경기를 치른다. 충북청주는 승점 32점으로 11위, 파주는 승점 31점으로 13위에 자리해 있다.

충북청주는 직전 용인FC와의 홈경기에서 0대2로 패했다. 시즌 첫 홈 연승을 노렸지만, 패했다. 3연승 뒤 2연패에 빠졌다. 이날은 충북청주의 마지막 홈경기로, 김선민의 충북청주 입성 후 리그 100번째 경기기도 하다. 구단 최초의 기록이다.

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파주는 최근 5경기에서 1승3무1패를 기록 중이다. 공격에서 보르하 바스톤의 컨디션이 좋다. 최근 4경기 연속 공격포인트를 기록 중이다.

두 팀의 첫 맞대결은 무승부였다. 지난 7월 용인에서 열린 17라운드에서 전반 38분 가르시아의 헤더 선제골로 충북청주가 앞서나갔지만, 후반 24분 최영준이 동점골을 넣으며 1대1로 비겼다.

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충북청주는 4-3-3 카드를 꺼냈다. 가르시아가 최전방에 섰고, 좌우에 서재원과 백성동이 자리했다. 중원에는 제랄데스-정진우-김선민이 포진했다. 박건우-조주영-이창훈-반데이라가 포백을 구성했다. 조성빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 노동건 윤석영 박진영 이강한 허승찬 민지훈 이종언 송창석 이윤환이 벤치에서 출발했다.

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파주는 안준혁, 이재호, 이준석, 루크, 홍정운, 최범경, 노승익, 심민용, 보닐라, 이민기, 류원우가 출격했다. 김민승, 전현병, 김현태, 이택근, 유재준, 서동한, 바우텔손, 보르하 바스톤, 이대광이 조커로 대기했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com