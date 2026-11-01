[K리그1 리뷰]"우리가 한다, 2위" '0-1→2-1' 에릭 멀티골로 대역전극 완성한 뒷심의 울산, 조현우 결장 딛고 강원 제압→2위 싸움에 우위

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]울산이 '특급조커' 에릭의 맹활약에 힘입어 2위 싸움에 유리한 고지를 점했다.

울산은 1일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 강원과의 '하나은행 K리그1 2026' 34라운드(파이널 1R) 홈 경기에서 2대1 역전승했다. 전반 41분 황병근의 자책골로 전반을 0-1로 끌려간 울산은 후반에 교체투입한 에릭의 동점-역전골로 경기를 뒤집으며 귀중한 승점 3점을 획득했다. 3경기 연속 무패(2승1무)를 질주한 울산은 16승 6무 12패(승점 54)로 3위 대전(승점 50)과의 승점차를 4점으로 벌렸다. 3위 대전과 4위 전북(승점 49)이 지난달 31일 0대0으로 비긴 덕에 이번 경기 결과로 2위 싸움에서 확실하 우위를 점했다.

K리그는 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 직행 티켓 3장, 플레이오프(PO) 출전권 1장, 아시아챔피언스리그2(ACL2) 출전권 1장 등 총 5장을 보유하고 있다. ACLE 본선 직행 티켓은 K리그1 1, 2위와 코리아컵 우승팀(K리그1 4위 이내)에 돌아간다. 본선 직행 최상의 시나리오는 리그 2위다. 3경기 연속 무승 늪에 빠진 강원(승점 48)은 5위에 머물렀다. 4위 전북과는 1점차, 6위 인천(승점 46)과는 2점차다.

Advertisement

울산은 외국인 공격수를 모조리 벤치에 앉혀두고 이동경 제로톱 전술을 빼들었다. 이진현 이규성 이희균이 공격 2선에 늘어섰다. 박용우 토마스가 중앙 미드필더 듀오를 맡고, 윤종규 정승현 김영권 조현택이 포백을 꾸렸다. 출산 휴가차 자리를 비운 조현우를 대신해 황병근이 골문을 지켰다.

강원은 고영준 최병찬 투톱에 모재현 이유현 서민우 김대원으로 미드필더진을 꾸렸다. 강준혁 신민하 이기혁 카림이 포백을 구성했고, 박청효가 골키퍼 장갑을 꼈다. '영건' 이은호는 김건희 아부달라 김동현 이승원 등과 함께 교체명단에 이름을 올렸다.

Advertisement

전반 17분 울산이 먼저 득점 기회를 잡았다. 순간적으로 페널티 박스에 침투한 이희균이 왼발슛을 시도했지만 제대로 임팩트되지 않으며 골키퍼에 막혔다. 32분, 이동경의 스루패스를 받은 이진현이 골키퍼와 일대일 상황에 왼발을 휘둘렀다. 공은 박청효 다리에 맞고 굴절돼 골문 방향으로 날아갔으나, 골대에 맞고 나오며 아쉬움을 삼켰다. 33분 서민우의 중거리 슛은 골키퍼 품에 안겼다.

Advertisement

강원이 41분 선제골을 넣으며 앞서나갔다. '에이스' 김대원이 박스 안 왼쪽 지점에 있는 모재현을 향해 수비벽을 단번에 허무는 예리한 침투패스를 찔렀다. 공을 잡은 모재현 니어포스트를 노리고 낮게 깔리는 왼발슛을 쐈다. 공은 골대와 황병근 몸을 잇달아 맞고 골문 안으로 향했다. 기록상으론 황병근 자책골로 기록됐다. 전반은 강원이 한 골 앞선 채 마무리됐다.

Advertisement

김현석 울산 감독은 하프타임에 미드필더 이규성을 빼고 공격수 야고를 투입하며 승부수를 띄웠다. 후반 10분엔 이희균을 불러들이고 에릭을 투입했다. 강원은 후반 18분 카림 대신 홍철을 투입해 왼쪽 측면 수비를 강화했다. 25분, 울산이 동점골을 넣으며 경기를 원점으로 되돌렸다. 조현택이 왼쪽 측면에서 문전으로 낮게 올린 크로스를 '국대 센터백' 신민하가 걷어낸다는 것이 헛발질을 했고, 공은 뒤에 있는 에릭 발 앞에 놓였다. 에릭은 침착하게 공을 세워놓은 뒤 왼발슛으로 골망을 흔들었다. 지난 7월 이후 약 석달여만에 시즌 2호골을 뽑았다.

흐름을 탄 울산은 후반 34분 교체투입된 보야니치의 슈팅으로 추가골을 노렸으나, 골키퍼 품에 막히며 무위에 그쳤다. 강원은 후반 29분 김대원 서민우 고영준을 동시에 빼고 이승원 이은호 김건희를 투입하며 승부수를 띄웠다. 하지만 후반 40분 울산이 앞서가는 골을 터뜨렸다. 조현택이 하프라인 부근에서 상대 패스를 차단한 뒤 수비 뒷공간을 파고드는 에릭에게 침투패스를 찔렀다. 공을 잡은 에릭이 침착하게 역전을 만드는 멀티골을 뽑았다.

Advertisement

울산은 실점없이 2대1, 한 골차 승리를 지켰다. 최근 3경기에서 모두 후반에 2골을 터뜨린 울산의 무서운 뒷심이 빛났다.

한편, 같은 시각 포항스틸야드에서 열린 포항과 제주의 파이널 B그룹 1라운드는 1대1 무승부로 끝났다. 전반 30분 제주가 네게바의 선제골로 앞서갔지만, 전반 추가시간 10분 완델손에게 페널티킥으로 동점골을 내줬다. 제주는 12승11무11패 승점 47점으로 7위를 사수했다. 박태하 감독 결별 후 김성재 감독대행 체제로 나선 포항은 11승10무13패 승점 43점으로 9위에 머물렀다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com