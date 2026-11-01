"군 면제만 바라봤다" 망언 손흥민 후계자, 이대로면 절대 불가...사령탑 공개 비판 후 계속된 벤치 출전

사진=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]양민혁의 플레이는 언제쯤 살아날 수 있을까. 감독의 공개 비판 이후에도 반전은 없었다.

양민혁의 소속팀 베스테를로는 1일(이하 한국시각) 벨기에 브뤼셀의 로토 파크에서 열린 안더레흐트와의 2026~2027시즌 벨기에 프로리그 10라운드 원정 경기에서 1대4로 무너졌다. 이 패배로 베스테를로는 7위에 머물렀다.

지난 25일 경기에 앞서 페널티킥을 얻어낸 활약에도 불구하고, 이삼 차라이 베스테를로 감독은 양민혁을 향해 이례적으로 강한 메시지를 던졌다. 차라이 감독은 "지금까지 이곳에서 양민혁에게서 기대만큼의 경기 강도를 보지 못했다. 훈련할 때도 마찬가지다. 그는 그 부분에서 더 성장해야 한다"고 지적했다. 재능이 아니라 활동량과 훈련 태도, 즉 열정과 투지를 문제 삼은 것이다.

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선수에게 직접 전하는 대신 언론을 통해 드러낸 비판이라 무게감이 남다르다. 양민혁이 결정적 장면을 만든 직후에도 감독이 아쉬움을 감추지 않았다는 점에서, 출전 시간을 늘리려면 훈련장에서부터 달라진 모습을 보여줘야 하는 상황이다.

경기장 밖에서의 문제가 영향을 미쳤을 수도 있다. 양민혁은 최근 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달 직후 나온 발언으로 거센 비판을 받은 바 있다. 그는 메달이나 트로피는 중요하지 않았고, 군 면제라는 보상 하나만 보고 경기에 임했던 것 같다는 취지로 소감을 밝혔다가 논란이 일자 사과했다. 양민혁은 "제가 아시안게임과 관련해 했던 발언으로 많은 분들께 실망과 불편함을 드린 것 같아 진심으로 죄송하다"며 "병역 혜택 역시 더 좋은 결과를 만들어내기 위한 여러 동기 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달됐다. 제 의도와 관계없이 국가대표로서 금메달의 의미를 가볍게 생각하는 것처럼 보이게 만든 것은 분명 제 잘못"이라는 내용의 사과문을 올렸다.

사진=토트넘

어수선한 분위기 속에서도 소속팀 복귀 후 흐름은 나쁘지 않았다. 복귀 첫 경기에서 데뷔골을 터트린 바 있다. 3번째 경기에서는 페널티킥을 얻어내며 존재감을 보였다. 그러나 결과적으로는 감독의 공개 비판까지 받게 됐다.

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공개 비판 이후 치른 첫 경기에서 양민혁은 다시 벤치에서 시작했다. 팀이 4연속 실점하며 패색이 짙어진 뒤에야 그라운드를 밟았다. 오른쪽 윙어로 투입됐지만 반전을 이끌기에는 역부족이었다. 슈팅은 단 한 개도 시도하지 못했고, 공을 만진 횟수도 9번에 그쳤다.

시즌이 중반을 향해 가는 가운데 입지는 달라진 게 없는 모양새다. 이대로라면 네 번째 임대 역시 아쉬움 속에 마무리될 수 있다는 우려가 나온다. 이런 저조한 모습으로는 토트넘으로 돌아가도 양민혁의 자리는 없다.