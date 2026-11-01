마지막 홈경기 나서는 루이 퀸타 감독 "충북청주와 함께 하는 것을 우선적으로 생각 중"[현장 인터뷰]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"충북청주에 남고 싶다."

루이 퀸타 충북청주 감독의 바램이었다. 충북청주는 1일 청주종합경기장에서 파주 프런티어와 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드 홈경기를 치른다. 충북청주는 승점 32점으로 11위, 파주는 승점 31점으로 13위에 자리해 있다.

충북청주는 직전 용인FC와의 홈경기에서 0대2로 패했다. 시즌 첫 홈 연승을 노렸지만, 패했다. 3연승 뒤 2연패에 빠졌다. 이날은 충북청주의 마지막 홈경기로, 김선민의 충북청주 입성 후 리그 100번째 경기기도 하다. 구단 최초의 기록이다.

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두 팀의 첫 맞대결은 무승부였다. 지난 7월 용인에서 열린 17라운드에서 전반 38분 가르시아의 헤더 선제골로 충북청주가 앞서나갔지만, 후반 24분 최영준이 동점골을 넣으며 1대1로 비겼다.

충북청주는 4-3-3 카드를 꺼냈다. 가르시아가 최전방에 섰고, 좌우에 서재원과 백성동이 자리했다. 중원에는 제랄데스-정진우-김선민이 포진했다. 박건우-조주영-이창훈-반데이라가 포백을 구성했다. 조성빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 노동건 윤석영 박진영 이강한 허승찬 민지훈 이종언 송창석 이윤환이 벤치에서 출발했다.

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경기 전 만난 퀸타 감독은 "선수들에게 우리가 원팀으로 뭉치지 않고 최선을 다하지 않으면 어떤 팀을 상대로도 승리할 수 없다고 말했다. 같은 마음과 같은 아이디어로 해야 원하는 결과도 가져올 수 있다. 연승, 연패에 신경쓸게 아니라 우리가 준비한 것이 경기장 안에서 잘 표현되고 있는지를 생각해야 한다"고 했다.

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이어 "시즌 시작하기 전과 비교해 우리 선수들의 값어치가 많이 올라갔다. 우리를 보는 시선 자체가 바뀌었다. 이런 것에 신경쓰지 않고, 선수들이 경기장에서 우리가 해온 것에 포커스를 맞췄으면 좋겠다"고 했다.

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지난 경기와 비교해 좌우 날개가 모두 바뀌었다. 퀸타 감독은 "훈련장 안에서 보여주는 퍼포먼스만 생각했다. 지금 상황에서 잘 표현할 수 있는 선수들이라 베스트로 선정했다"고 했다.

올 시즌 마지막 홈경기다. 기대만큼의 결과를 만들지는 못했지만 퀸타 감독의 축구는 팬들의 호평을 받았다. 퀸타 감독은 "미래가 어떻게 될지는 모른다. 일단 충북청주와 함께 하는 것을 우선적으로 생각 중이다. 충북청주가 많은 협조를 해줬기에 한국에 올 수 있었고, 좋은 축구를 보여줄 수 있었다"며 "감사한 부분이 많기에 충북청주에 남아서 좋은 모습을 보여주고 싶다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com