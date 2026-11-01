'EPL 우승 커리어' 역대급 소신 발언...'맨시티 우승' 역대 최다 출장 배리 "징계 나오면 받아야"

사진캡처=가디언

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 시티의 레전드 가레스 배리가 구단이 프리미어리그 재정 규정 위반 판정에 대한 항소에서 패할 경우 징계를 받아야 한다고 밝혔다.

영국 매체 맨체스터 이브닝 뉴스는 31일(한국시간) '배리가 맨시티가 항소심에서도 유죄 판단을 뒤집지 못한다면 반드시 징계를 받아야 한다고 말했다'고 전했다. 매체는 '배리가 맨시티에서 175경기에 출전했으며, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사상 최다 출전 시간 기록을 보유하고 있다'고 소개했다.

지난달 독립위원회는 맨시티에 제기된 115건의 재정 규정 위반 혐의 가운데 114건에 대해 위반 판정을 내렸다. 해당 혐의는 2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 9개 시즌에 걸쳐 있다. 매체는 '위원회가 맨시티가 거의 10년 동안 재정 규정을 우회하기 위해 조직적인 위장 거래를 꾸몄고, 리그의 조사까지 방해했다고 판단했다'고 설명했다. 맨시티는 이러한 판단을 강력하게 부인하며 공식 항소했고, 절차는 현재 진행 중이다.

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사건 당시 맨시티에서 뛰었던 선수들에게도 여러 질문이 제기되고 있다. 2009년 아스톤 빌라에서 이적해 2014년 에티하드 스타디움을 떠난 배리 역시 그중 한 명이다. 매체는 '배리가 항소가 기각되고 구단의 규정 위반이 최종 입증된다면 징계가 내려져야 한다는 입장을 유지하고 있다'고 전했다.

배리는 올 아웃 풋볼의 '인 더 믹서'에 출연해 "구단이 규정을 위반했다면 징계를 받아야 한다. 당연한 일 아닌가? 규정이 있는데 그 규정이 어겨진다면 축구계가 제대로 돌아갈 수 없다"라고 말했다. 이어 "다른 나라에서도 규정을 위반한 구단들이 있었다. 그런 구단들은 징계를 받게 된다. 그러니 맨시티도 언젠가는 징계를 받게 될 가능성이 있겠죠"라고 덧붙였다.

사진=맨시티

현재 맨시티 징계 수위 중 가능한 하나가 우승 박탈이라는 점을 고려하면 배리는 자신의 커리어를 걸고 소신 발언을 한 셈이다. 배리는 맨시티의 2011~2012시즌 리그 우승과 2010~2011시즌 FA컵 우승 멤버다. 매체는 '배리가 맨시티에서 획득한 우승 경력도 이론적으로는 재검토 대상이 될 수 있다'고 전했다.

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배리는 사안이 길어지는 것에 대한 불편함도 드러냈다. 그는 "우리 같은 전직 선수들, 특히 팬들은 이런 일이 늦어지기보다는 빨리 마무리되기를 바한다. 지금은 모두에게 그저 불편하고 난처한 상황이잖아요"라고 말했다.

당시 성과를 어떻게 돌아보느냐는 질문에 배리는 팬들을 먼저 언급했다. 그는 "아마 팬들에게 가장 안타까운 마음이 든다고 말씀드리고 싶다"며 "팬들은 경기장에 가서 자신들을 겨냥한 노래가 불리고, 사람들이 그들을 사기꾼이라고 부르는 상황을 겪고 있다. 선수든 팬이든 구단 직원이든, 자신들이 통제할 수 없는 결정들이 있다"며 안타까움을 드러냈다.