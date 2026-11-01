박태하 감독 떠나고 대행 체제 돌입...'완델손 PK 동점골' 포항, 제주와 1-1 무승부[K리그1 리뷰]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]박태하 감독과 결별한 포항 스틸러스가 홈에서 승리를 챙기지 못했다.

포항은 1일 포항 스틸야드에서 열린 제주SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 34라운드에서 1대1로 비겼다.

포항은 이날 경기가 박태하 감독이 사령탑에서 사임한 후 치른 첫 홈경기였다. 박 감독이 떠난 포항은 빠르게 새 감독을 선임하는 대신, 김성재 수석코치가 감독대행을 맡는다. 대행 체제를 올 시즌까지 유지해 선수단 안정을 도모하기로 결정했다.

Advertisement

전반 초반부터 강하게 격돌한 두 팀은 서로의 골문을 열심히 두드렸다. 강민준과 네게바의 슈팅이 각각 제주와 포항의 골문을 위협적으로 노렸지만, 좀처럼 득점은 터지지 않았다.

승부의 추가 흔들린 것은 전반 31분이었다. 좌측에서 공을 잡은 네게바는 직접 페널티박스 아크 정면까지 돌파했다. 수비의 견제에도 불구하고 시도한 오른발 중거리 슛은 포항 골문 구석을 정확하게 찔렀다. 황인재가 몸을 날렸으나 역부족이었다.

Advertisement

포항은 끌려가던 상황을 전반 막판 뒤집었다. 후반 추가시간 54분 완델손이 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시켰다. 완델손은 앞선 상황에서 적극적인 박스 돌파에 이어 상대 파울까지 얻어냈고, 주심은 비디오 판독(VAR)을 통해 페널티킥을 선언했다.

Advertisement

1-1로 전반을 마친 두 팀은 후반에는 좀처럼 위협적인 득점 기회를 만들지 못했다. 후반 4분 완델손이 박스 정면에서 시도한 슈팅은 옆그물을 때렸다. 제주도 후반 23분 역습 상황에서 최병욱의 슈팅을 완델손이 태클로 저지했다. 이후 득점을 추가하지 못한 두 팀은 후반 막판까지 결정력에서 아쉬움이 컸다.

Advertisement

결국 경기는 1대1 무승부로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com