'캡틴 손흥민 왕따설' 대한민국, 오히려 좋아?...카타르 매체 "아시안컵 1년 전격 연기"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 손흥민, 희찬과 함께 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]결국에는 아시안컵이 연기될 것으로 보인다.

베트남 매체 VN은 1일(한국시각) 카타르 매체인 Winwin의 보도를 인용해 '내년 초 사우디아라비아에서 열릴 예정이던 2027년 아시안컵이 당초 일정인 2027년 1월~2월에서 2028년으로 1년 연기될 예정'이라고 보도했다. 이어 '아시아축구연맹(AFC)는 2027 아시안컵 경기 일정과 개최 도시를 공식 발표했지만, 2028년으로 연기될 가능성은 여전히 남아 있다'고 덧붙였다.

Winwin의 보도에 따르면 대회 연기 결정은 개최 관련 새로운 진전 사항에서 비롯되었으며, 아시안컵의 향후 일정과 관련해 AFC가 최근 승인한 변경 사항과도 궤를 같이한다. 지난달 일본 도쿄에서 열린 특별 회의에서 AFC는 2032년 대회부터 아시안컵을 짝수 해에 개최한다고 발표했다. 이러한 변경은 AFC의 일정을 국제 축구 캘린더와 맞추기 위함이다. 대회 연기가 최종 확정될 경우, 차기 대회는 2028년에 열리게 되므로 2032년 차차기 대회 일정에도 영향을 주지 않게 된다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

VN은 '현재 상황을 고려할 때 이번 아시안컵의 연기 가능성은 매우 높은 편이다. 셰이크 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 AFC 회장이 중동 지역의 지속적인 안보 상황을 고려해 개최국은 사우디아라비아로 유지하되 아시안컵을 2028년으로 연기할 가능성을 이전에 열어두었다'고 언급했다.

한편 AFC는 지난달 27일 공식 홈페이지를 통해 2027년 아시안컵 사우디아라비아 대회의 전체 일정과 경기장을 확정해 발표한 바 있다.

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확정된 일정에 따르면 대한민국 대표팀은 내년 1월 10일 예멘과의 첫 경기를 시작으로 1960년 이후 67년 만의 정상 탈환에 나선다. 2차전 베트남전은 15일 같은 시간에 리야드 킹덤 아레나에서 열린다. 조별리그 최종전인 아랍에미리트(UAE)와의 경기는 20일 오후 10시 30분 리야드의 이맘 무함마드 빈 사우드 대학교 경기장에서 치러진다. 세 경기 가운데 UAE전만 밤 시간대에 편성됐다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

만약 대회가 연기된다면 한국 국가대표팀은 대대적인 변화가 필요해 보인다. 2026년 북중미 월드컵 실패 후 대표팀 내부 잡음이 끊이질 않고 있다. 당장 수장부터 제대로 정해야 한다. 로베르트 모레노 임시 감독의 임기는 다가올 A매치 2연전까지다. 모레노 감독과 계약 연장을 하지 않는다면 새 수장을 제대로 구할 시간이 생긴다. 또한 주장인 손흥민 왕따설을 비롯해 선수단 관련 논란도 끝낼 필요가 있다.