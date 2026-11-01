'왕따설' 손흥민 국대 커리어 또 꼬이나…"아시안컵 2028년으로 1년 연기" 중동 유력지 단독보도

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 윤진만 기자]당초 내년 초 사우디아라비아에서 열릴 예정이었던 2027년 아시안컵이 1년 연기될 예정이라고 중동 유력매체가 보도했다.

중동 및 아랍권에서 공신력을 인정받는 '윈윈(winwin)'은 1일(한국시각) 아시안컵 연기 소식을 단독 보도했다. 이 매체는 "2027년 1~2월에 열릴 예정이던 아시안컵이 1년 연기되어 2028년에 개최될 예정인 것으로 알려졌다"라고 보도했다. "우리가 입수한 정보에 따르면, 이번 대회 연기 결정은 최근 아시아축구연맹(AFC)이 승인한 아시안컵 향후 일정 변경과 맞물려 이뤄졌다"라고 전했다.

'윈윈'은 "AFC는 지난달 23일 일본 도쿄에서 열린 임시 회의에서 2032년부터 아시안컵을 짝수 해에 개최하기로 확정, 발표했다. 이는 AFC의 대회 일정을 국제축구연맹(FIFA)의 국제 대회 일정과 맞추려는 조치"라며 "이번 연기 결정이 공식화될 경우, 차기 대회는 2028년에 열리며, 2023년으로 예정된 그다음 대회 일정에는 영향을 주지 않게 된다"라고 밝혔다.

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그러면서 셰이크 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 AFC 회장이 최근 사우디 지역의 안보 상황을 고려해 아시안컵을 2028년까지 연기할 가능성을 열어뒀다고 전했다. 지난달 15일 살만 회장이 현재 상황을 예의주시하고 있으며 서둘러 결정할 필요가 없다고 말한 내용을 조명했다. 살만 회장은 대회 개최 여부와 관련해 11월 말까지 기다릴 수 있다고 했다.

'윈윈'은 "이러한 살만 회장의 발언은 아시안컵 연기 가능성에 관해 우리가 입수한 정보를 뒷받침하며, 대회의 새로운 일정을 확정할 공식 발표를 앞두고 있는 상황"이라고 전했다. "이러한 계획에 따르면, 이번 대회는 차기 대회보다 4년 앞서 열리게 되며, 이는 아시안컵의 기존 개최 주기와도 일치한다"라고 덧붙였다.

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아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디 리야드, 제다, 알코바르 등 3개 도시, 8개 경기장에서 열린다. 1960년 대회 이후 67년만에 아시아 제패를 노리는 대한민국은 예멘, 아랍에미리트, 베트넘과 조별리그 E조에서 싸운다. 로베르트 모레노 대표팀 임시감독은 9~11월 A매치 6경기 성과를 토대로 아시안컵 본선까지 계약을 연장할지를 결정할 예정이다. 만약 '윈윈' 보도대로 아시안컵이 미뤄진다면 모레노 감독은 애초 계약기간인 이달 28일까지만 팀을 이끌고 석 달 만에 한국을 떠나게 된다.

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때아닌 대표팀 왕따설에 휩싸인 손흥민(LA FC) 등 베테랑의 국대 커리어도 꼬이게 된다. 2028년이면, 1992년생 손흥민은 36세가 된다. 지난 9~10월 A매치 4연전에서 데드볼 외 상황에서 좀체 영양가 없는 활약으로 일관하는 등 한해 한해 달라진 모습을 보이고 있다. 이번 아시안컵은 그의 마지막 메이저대회가 될 가능성이 컸다.

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모레노호는 아시안컵을 앞두고 이달 중순 중동으로 떠나 친선경기 2연전을 펼칠 예정이다. 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르와 연속해서 격돌한다. 애초 친선경기는 아시안컵 개최지인 사우디에서 열릴 예정이었지만, 사우디와 후티 반군의 전쟁으로 인해 카타르로 변경됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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