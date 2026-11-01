'루크 데뷔골+반데이라 자책골' 파주, '김선민 선제골' 충북청주에 2-1 역전승 '10위 점프'[현장 리뷰]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]파주 프런티어가 4경기 만에 승점 3점을 챙겼다.

파주는 1일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드에서 루크와 반데이라의 자책골을 묶어 2대1 역전승을 거뒀다. 3경기 무승에서 탈출한 파주는 승점 34점으로 단숨에 10위로 뛰어올랐다. 마지막 홈경기에 나선 충북청주는 3연패에 빠졌다.

충북청주는 4-3-3 카드를 꺼냈다. 가르시아가 최전방에 섰고, 좌우에 서재원과 백성동이 자리했다. 중원에는 제랄데스-정진우-김선민이 포진했다. 박건우-조주영-이창훈-반데이라가 포백을 구성했다. 조성빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 노동건 윤석영 박진영 이강한 허승찬 민지훈 이종언 송창석 이윤환이 벤치에서 출발했다.

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파주는 안준혁, 이재호, 이준석, 루크, 홍정운, 최범경, 노승익, 심민용, 보닐라, 이민기, 류원우가 출격했다. 김민승, 전현병, 김현태, 이택근, 유재준, 서동한, 바우텔손, 보르하 바스톤, 이대광이 조커로 대기했다.

전반 초반 충북청주가 볼을 점유하며 경기를 지배했다. 거의 상대에게 볼을 내주지 않을 정도로 압도했다. 하지만 슈팅 기회는 만들지 못했다. 전반 17분 양 팀 통틀어 첫 슈팅이 나왔다. 오른쪽에서 루크가 날카로운 크로스를 시도했다. 안준혁이 다이빙 헤더로 연결했다. 옆그물을 때렸다.

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20분 반데이라가 오른쪽에서 크로스를 올렸다. 상대가 걷어낸 볼을 아크 정면에서 김선민이 강력한 왼발 슈팅으로 연결했다. 수비 맞고 나왔다. 23분에는 파주의 루크가 아크 정면에서 수비를 두고 왼발 슈팅을 시도했다. 떴다. 32분에는 청주가 반격했다. 서재원이 오른쪽에서 올린 볼을 정진우가 슬라이딩하며 슈팅으로 이어갔지만, 수비에 막혔다.

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39분 충북청주가 결정적인 기회를 놓쳤다. 제랄데스가 파고들어가던 가르시아에 연결했다. 가르시아가 수비 한명을 벗긴 후 때린 슈팅이 수비 맞고 나왔다. 리바운드 된 볼을 백성동이 잡아 오른발 감아차기 슈팅으로 연결했다. 류원우 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혔다.

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파주의 파상공세가 이어졌다. 왼쪽에서 제랄데스가 기가 막힌 돌파에 성공하며 컷백을 시도했다. 정진우의 슈팅은 수비 맞고 나왔다.

충북청주가 다시 또 볼을 점유하고 밀어붙였다. 제랄데스가 전반 초반 두차례 슈팅을 시도했지만, 모두 수비 맞고 나왔다. 9분 충북청주가 좋은 기회를 만들었다. 백성동이 왼쪽을 파고들며 컷백을 시도했다. 정진우와 패스를 통해 김선민이 왼발 슈팅을 시도했지만, 류원우 골키퍼의 선방에 막혔다.

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충북청주가 기어코 선제골을 넣었다. 이어진 상황에서 반데리아가 코너킥에서 김선민에게 연결했다. 김선민은 아크 정면에서 강력한 오른발 슈팅을 시도했다. 수비 머리 맞고 그대로 파주 골망을 흔들었다. 이날은 김선민이 충북청주 유니폼을 입고 치르는 100번째 경기였다. 구단 역사상 첫번째 기록이었다. 김선민은 멋진 골로 자축했다.

15분 파주가 동점골을 넣었다. 안준혁이 왼쪽을 무너뜨리며 컷백을 시도했다. 중앙에 있던 루크가 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅을 시도했다. 볼은 조성빈 골키퍼 손에 맞고 들어갔다. 루크의 K리그 데뷔골이었다.

17분 파주가 3명을 바꿨다. 루크, 이제호, 안준혁을 빼고 유재준, 이대광, 보르하 바스톤이 투입됐다. 19분 충북청주도 두 명을 바꿨다. 정진우 백성동을 빼고 허승찬 이종언을 넣었다. 충북청주의 공세가 이어졌다. 21분 제랄데스가 연이어 슈팅을 시도했지만, 모두 골대로 향하지 않았다.

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양 팀이 27분 나란히 교체를 단행했다. 충북청주는 제랄데스 대신 민지훈을, 파주는 이준석 대신 서동한을 넣었다. 30분 가르시아의 슈팅은 골대를 넘어갔다.

34분 충북청주가 좋은 기회를 잡았다. 오버래핑한 반데이라가 크로스를 올렸다. 혼전 중 흐른 볼을 김선민이 오른발 슈팅으로 연결했다. 수비 맞고 나갔다. 38분 파주가 좋은 위치에서 프리킥을 얻었다. 최범경의 킥은 수비 맞고 나갔다.

이어진 코너킥에서 승부를 뒤집었다. 39분 왼쪽에서 넘어온 코너킥을 보닐라가 돌려놓았다. 볼은 반데이라 몸에 맞고 굴절되며 그대로 충북청주 골라인을 넘었다.

충북청주가 반격했다. 41분 왼쪽에서 박건우가 강력한 오른발 감아차기 슈팅을 시도했다. 골대를 살짝 벗어났다.

43분 충북청주가 페널티킥을 얻었다. 기르시아가 왼쪽에서 빠르게 스로인을 했다. 이종언이 잡는 과정에서 보닐라에 걸려 넘어졌다. 하지만 온필드리뷰 결과 판정이 뒤집어졌다. 주심은 페널티킥을 취소했다.

충북청주의 파상공세가 이어졌다. 47분 왼쪽에서 올라온 크로스가 가르시아 머리에 맞았다. 골대를 넘어갔다. 충북청주가 막판 이윤환과 윤석영을 투입하는 승부수를 띄웠다. 하지만 더이상 골은 터지지 않았다. 결국 경기는 파주의 2대1 승리로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com