'제르소 극장골' 인천 유나이티드, 올 시즌 '경인더비' 첫 승리 환호…FC서울 1-0 제압 '6경기 무패+4위 점프'

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]인천 유나이티드가 올 시즌 처음으로 FC서울을 잡았다.

인천 유나이티드는 1일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 파이널 라운드 첫 번째 경기에서 후반 추가 시간 나온 제르소의 결승골을 앞세워 1대0으로 이겼다. 인천(13승10무11패)은 6경기 무패를 달렸다. 또한, 올 시즌 서울을 상대로 첫 승리를 거머쥐었다. 인천은 4위로 점프했다. 반면, 서울(20승7무7패)은 무패행진을 '3'에서 마감했다.

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양 팀 모두 최고의 분위기였다. 서울은 지난달 24일 강원FC와의 정규리그 마지막 경기에서 우승을 확정했다. 서울은 2016년 이후 10년 만에 K리그 정상을 탈환했다. 서울은 이어진 비엣텔(베트남)과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2) 조별리그 원정 경기에서 5대0으로 완승했다. 올 시즌 ACL2 첫 승리를 기록하며 기세를 이어갔다. 이에 맞서는 인천도 최근 5경기 무패를 기록하며 상승 가도에 올라섰다. 특히 제주 SK와의 정규리그 마지막 경기에서 3대1로 이기며 극적으로 파이널A 무대를 밟게 됐다. 두 팀은 나란히 승점 46을 기록했지만, 인천이 다득점에서 앞서며 활짝 웃었다.

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변수는 있었다. 서울은 K리그-ACL2 무대를 병행하며 빡빡한 일정을 소화하고 있다. 이날 경기에 김진수, 안데르손, 로스 등 핵심 일부를 완전 제외했다. 그렇다고 힘이 빠진 경기는 아니었다. 두 팀의 경기는 '경인더비', K리그를 대표하는 라이벌전이었다. 서울은 올 시즌 인천을 상대로 3전승 중이었고, 인천은 이 열세를 만회해야 했다.

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경기 초반 인천이 거세게 몰아붙였다. 서울은 육탄방어를 펼쳤다. 막아서기 급급하던 서울은 전반 39분 선제골을 꽂아 넣었다. 득점왕을 노리는 클리말라의 발끝이 빛났다. 하지만 심판은 비디오 판독(VAR)을 통해 앞선 과정에서 조영욱의 오프사이드를 선언, 득점을 취소했다. 인천은 전반 막판 반격에 나섰다. 프리킥 상황에서 골키퍼 이태희가 키커로 나서는 진풍경을 보이기도 했다. 하지만 득점은 없었다. 전반은 0-0으로 막을 내렸다.

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양 팀 모두 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼내들었다. 서울은 이상민과 정현우 대신 이한도와 문선민을 넣었다. 인천은 레안드로 대신 이동률이 나섰다. 인천이 먼저 웃었다. 서재민의 골이 나왔다. 이명주의 패스를 받은 서재민이 오른발로 득점을 완성했다. 서울 출신 서재민은 세리머니 대신 두 손을 모으고 미안한 마음을 전했다. 하지만 심판은 이 역시 오프사이드로 판정, 스코어는 '0'을 벗어나지 못했다.

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서울은 박수일, 인천은 김성민의 슈팅으로 득점을 노렸다. 그러나 득점은 쉽게 나오지 못했다. 양 팀 벤치는 바쁘게 움직였다. 서울은 조영욱 손정범을 빼고 황도윤과 후이즈를 차례로 넣었다. 인천도 무고사와 김성민 대신 페리어와 제르소를 시간 차로 넣었다. 후반 추가 시간은 5분이었다. 승패는 경기 종료 직전 갈렸다. 인천이 역습 상황에서 제르소의 골이 나왔다. 스피드를 앞세운 제르소가 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 그의 슛은 서울 골포스트를 맞고 그대로 골문 안으로 들어갔다. 인천이 올 시즌 처음으로 서울을 잡고 환호했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com