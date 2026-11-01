'대역전승' 누스 감독의 미소 "파주는 나를 자랑스럽게 만든다"[현장 기자회견]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"파주는 나를 자랑스럽게 만드는 팀이다."

제라드 누스 파주 프런티어 감독의 미소였다. 파주가 4경기 만에 승점 3점을 챙겼다. 파주는 1일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드에서 루크와 반데이라의 자책골을 묶어 2대1 역전승을 거뒀다. 3경기 무승에서 탈출한 파주는 승점 34점으로 단숨에 10위로 뛰어올랐다.

경기 후 기자회견에 나선 누스 감독은 "이 팀은 나를 자랑스럽게 만든다. 먼저 실점했지만, 포기않고 싸우고 경쟁한 것이 자랑스럽다. 이게 파주의 정체성이다. 구단이 쉽지 않은 상황을 보내고 있다. 월급도 제대로 받지 못하고 있는데, 이 승리가 파주 시민들을 기쁘게 했으면 좋겠다. 구단주가 도와줄 것이라 믿는다. 10위 안에 들어갈 것이라는 목표를 이뤄나가겠다"고 했다.

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누스 감독이 언급한대로 파주 상황이 좋지 못하다. 누스 감독은 "한국은 좋은 나라다. 여기 오기 전에도 전남에서 일을 했다. 지금 우리가 보내는 상황은 새롭지만, 구단주가 해결해줄 것이다. 구단의 모든 분들을 믿는다. 코칭스태프와 선수는 해야할 일을 할 뿐이다. 구단의 첫 시즌이다. 믿고 내가 해야할 일을 해나가겠다"고 했다.

데뷔골을 넣은 루크에 대해 "지난 주에도 골을 넣을 뻔 했다. 조만간 넣겠다는 생각을 했다. 골을 넣을 자격이 충분하다. 골을 넣어 기쁘다. 오기 전부터 많이 뛰는 경기가 될 것이라 했는데 각자 역할 잘 수행했다. 기쁘다. 상대가 매력적인 경기를 하는데 잘 버티면서 목표를 이뤄서 기쁘다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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