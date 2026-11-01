퀸타 감독의 미소 "결과는 아쉽지만, 우리 축구 잘 표현했어"[현장 기자회견]

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[청주=스포츠조선 박찬준 기자]"결과는 좋지 않았지만, 우리의 축구를 잘 표현했다."

루이 퀸타 충북청주 감독의 미소였다. 충북청주가 마지막 홈경기에서 패했다. 충북청주는 1일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 열린 파주 프런티어와의 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드에서 1대2로 역전패를 했다. 충북청주는 3연패의 수렁에 빠지며 12위로 내려갔다.

충북청주는 이날 충북청주 최초로 100경기 출전에 성공한 김선민의 선제골로 앞서나갔다. 하지만 루크에게 K리그 데뷔골을 내준데 이어, 막판 반데이라에게 자책골까지 허용하며 눈물을 흘렸다.

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경기 후 기자회견에 나선 퀸타 감독은 "선수들이 시작부터 우리 축구를 잘 표현했다. 준비했던 부분, 의도대로 상대를 움직이게 하고 공간 생겼을때 하는 플레이가 잘됐다. 무엇을 하는지 인지하고 했다. 잘해줬다. 찬스가 왔을때 살리지 못해 아쉽다. 후반 템포도 올리고 찬스를 만들었다. 득점 후 실수, 역습에 무너졌다. 상대가 잘했다. 결과는 아쉽지만, 선수들이 포기 않고 보여준 모습이 자랑스럽다. 우리 팀은 컬러가 확실하다. 선수들이 아이디어를 지켜내기 위해 원팀으로 뭉치는 모습이 감동적이었다. 선수들에게 고생했다고 전해주고 싶다"고 했다.

이어 "날씨가 춥고 비까지 온 상황에서 팬들께 감사하다는 말씀 전하고 싶다. 언제 어디서든 팀을 위해 응원해주는 부분이 있어서 좋은 경기를 할 수 있었다. 결과는 좋지 않았지만, 선수들 격려해주는 모습이 우리가 일어나게 하는 힘이다. 경기장에서 더 좋은 의지를 만들어주신다. 감사하다"고 했다.

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충북청주는 또 다시 막판 실점에 무너졌다. 퀸타 감독은 개의치 않았다. 그는 "실점했던 장면은 자연스러운 장면이었다. 실수라기 보다는 자연스럽게 나온 동작이었다. 선수들은 우리가 준비한 부분을 잘 표현했다. 결과 말고는 선수들이 자랑스럽다"고 했다.

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김선민이 득점 후 퀸타 감독과 세리머니를 함께 했다. 퀸타 감독은 "김선민과의 관계를 보여준 세리머니였다. 좋은 관계를 유지 중이다. 김선민에게 주는 책임감, 리더의 역할을 해줘야 한다. 믿음이 있기에 그런 말을 해준다. 김선민은 퍼포먼스로 보답하고 있다. 멋진 득점이었다. 김선민이 수비적으로 하는 선수로 인지했는데, 내가 오고 공격에서도 좋은 역할을 해준다. 김선민에게 고맙다는 이야기를 전하고 싶다. 잘 이끌어주는 모습 고맙다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com