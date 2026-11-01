대형 위기! 이강인 날벼락, '아틀레티코 에이스' 자리 뺏을 강력한 경쟁자..."이강인보다 그리즈만 후계자에 가까워"

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[스포츠조선 이현석 기자]알렉스 바에나를 향한 평가가 계속해서 높아지고 있다.

스페인의 마르카는 31일(한국시각) '라리가에서 예상치 못한 득점왕 후보에 오른 바에나'라며 바에나의 활약상을 조명했다.

마르카는 '바에나는 여전히 팀 득점 선두 자리를 지키고 있다. 5골을 기록하며 아틀레티코의 득점 선두를 달리고 있다. 이는 시메오네 감독이 보유한 수많은 뛰어난 공격수들 중에서도 단연 돋보이는 기록이다'며 '그리즈만의 후계자다. 그는 지난 시즌 메트로폴리타노에서 느껴졌던 족쇄를 벗어던졌는데, 이는 아마도 그의 이적료와 영입 당시의 기대감 때문이었을 것이다. 바에나는 최전방 공격수 역할을 하면서도 더 깊은 위치에서 플레이했던 앙투안 그리즈만이 남긴 거대한 공백을 어느 정도 메워주고 있다'고 전했다.

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이어 '바에나와 그리즈만의 공통점은 상대 페널티 에어리어 안으로 침투하는 능력을 잃지 않는다는 점이다. 아틀레티코 마드리드가 이강인을 그리즈만의 후계자로 점찍었지만, 비야레알 출신인 바에나의 새로운 모습이 그 자리에 더 가까워 보인다'고 덧붙였다.

아틀레티코의 에이스로 도약한 바에나다. 리그 11경기에서 이미 5골3도움, 지난 시즌 기록을 넘어섰다. 페이스에 따라 본인의 커리어 하이 득점인 12골까지도 넘어설 수 있는 기회다. 특히 올 시즌은 본인의 장기인 킥력이 돋보이며, 확실한 역할을 찾은 모습이다.

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이미 재능은 어린 시절부터 돋보였다. 비야레알 유소년 팀에서 뛰어난 활약으로 단숨에 1군 무대를 밟았다. 이후 그는 2025년 여름 아틀레티코 유니폼을 입었다. 다만 2025~2026시즌은 기대 이하였다. 무려 46경기에 출전했으나, 2골3도움 영향력도 미미했다. 하지만 올 시즌은 팀에 완전히 적응한 모습을 보여주고 있다.

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바에나가 활약을 이어가며, 당초 그리즈만의 후계자로 꼽히며 7번을 물려받은 이강인의 에이스 입지도 위협할 수 있게 됐다. 이강인은 앞서 31일 스페인 발렌시아의 에스타디오 시우다드 데 발렌시아에서 열린 레반테와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 선발 출전했으나, 골대를 강타하는 슈팅에도 불구하고 득점은 추가하지 못했다. 최전방을 비롯해 여러 포지션에서 공격을 이끄는 만큼 공격포인트에서도 확실한 반등이 필요한 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com