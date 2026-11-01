충격 '오피셜' 발표하나, '손흥민-이강인 김민재 어떡해' 韓 축구 대표팀 안전 위기 피할 수 있다...파격 전망 "아시안컵 2028년 연기 준비" 등장

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]아시안컵이 1년 연기될 수 있다는 소식이 등장했다.

중동 매체인 윈윈은 1일(한국시각) '2027년 1~2월에 열릴 예정이던 아시안컵이 1년 연기되어 2028년에 개최될 예정인 것으로 알려졌다'고 보도했다.

윈윈은 '입수한 정보에 따르면, 이번 대회 연기 결정은 최근 아시아축구연맹(AFC)이 승인한 아시안컵 향후 일정 변경과 맞물려 이뤄졌다'며 'AFC는 지난달 23일 일본 도쿄에서 열린 임시 회의에서 2032년부터 아시안컵을 짝수 해에 개최하기로 확정, 발표했다. 이는 AFC의 대회 일정을 국제축구연맹(FIFA)의 국제 대회 일정과 맞추려는 조치일 것이다. 이번 연기 결정이 공식화될 경우, 차기 대회는 2028년에 열리며, 2023년으로 예정된 그다음 대회 일정에는 영향을 주지 않게 된다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

이번 윈윈의 보도 이후 아시안컵 조직위원회가 계획을 변경해 1년 연기를 확정할지도 지켜볼 대목이다. 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디 리야드, 제다, 알코바르 등 3개 도시, 8개 경기장에서 열리는 이번 대회에서 한국은 60년 넘게 바라만 봤던 우승 트로피에 도전할 예정이다. 대회 연기 여부에 따라 도전이 미뤄질 수 있다.

아시안컵은 최근 사우디를 향한 예멘 후티 반군의 공격이 시작되며 개최 여부를 장담하기 어렵게 됐다. 사우디의 수도인 리야드 킹 칼리드 국제공항이 미사일 공습을 받아 300명이 넘는 사상자가 발생하면서 안전 문제가 불거졌고, 이외에도 사우디를 향한 예멘 후티 반군의 공격이 계속되고 있다. 공항 운행을 전면 중단시킨 사우디도 가만히 있지 않고, 후티 반군을 향한 반격을 시작했다. 튀르키예 등 주변국들이 참전할 가능성이 제기되고 있어서 전쟁이 쉽게 끝날 것 같지 않은 모양새다. 최근에는 투르키 알말키 연합군 대변인이 리야드에서 드론과 테러 조직 후티 민병대가 남부 지역을 향해 발사한 탄도미사일을 파괴했다고 밝히며 상황은 여전히 이어지고 있다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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이런 상황 속에서 개막까지 불과 3달을 앞둔 아시안컵의 진행이 가능할지에 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 군사적 충돌이 계속 이어진다면 참가국들로서는 안전한 대회 참가를 장담할 수 없기에 쉽사리 대회 참가를 결정할 수 없다. 모든 국가대표 선수들의 안전이 달린 문제, 섣부른 결정은 금물이다. 직위원회는 연기보다도 현재 예정된 시기에 개최하는 것에 여전히 집중하고 있다고 알려졌다. 지난달 공식 성명을 통해 '준비 작업이 AFC 및 관계 당사자들과 긴밀한 협력 아래 계속되고 있다. 개최국 사우디아라비아의 포부와 기준을 반영하는 대회를 치르는 데 필요한 자원을 갖추기 위해 모든 노력을 다하고 있다. 동시에 대회와 관련해 전개되는 상황을 계속 지켜보며 성공적 개최를 위한 여건을 갖춰 나가겠다'고 밝혔다.

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그럼에도 상황이 지속되고 있기에 이미 AFC 수뇌부에서는 연기 가능성이 언급된 바 있다. 살만 빈 이브라힘 알칼리파 아시아축구연맹(AFC) 회장은 "11월 말까지는 기다릴 수 있다. 지역 내 상황이 매우 빠르게 더 나아질 수도, 더 나빠질 수도 있다. 앞으로 어떤 일이 일어나는지 지켜봐야 한다. 필요하다면 대회를 1년 미뤄 2028년에 개최할 수도 있다. 다만, 현재로서는 상황을 주시하고 있다. 모든 것은 예정대로 진행되고 있다"고 말했다.

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한편 로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 한국 A대표팀은 아시안컵 개회 여부가 불확실한 상황에서 11월 A매치 기간 중동 원정 2연전을 치를 예정이다. 카타르 도하에서 각각 13일과 17일에 사우디아라비아, 카타르를 상대한다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com