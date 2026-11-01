'충격, ACL도 위험하다' 4위→5위 추락, '연속 무승부' 전북 현대, '서울 극장승' 인천에도 밀렸다..'2위 울산, 승점 5점 차로 달아났다'

대전하나시티즌과 홈에서 0대0으로 비긴 전북 현대 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]2025년 K리그1 챔피언 전북 현대가 '하나은행 K리그1 2026' 시즌 막판 부진 속에 팀 순위가 5위까지 떨어졌다. 이제 남은 경기는 4경기다. FC서울이 조기 우승을 확정했고, 전북의 현실적인 목표는 리그 2위로 이번 시즌을 마치는 것이다. 그런데 1일 현재 2위 울산 HD(승점 54)와의 승점 차가 5점까지 벌어졌다.

파이널A 첫 라운드에서 희비가 엇갈렸다. 10월 31일, 전북은 홈 '전주성'에서 대전하나시티즌을 상대로 0대0 무승부를 거뒀다. 전반, 수많은 좋은 득점 기회를 살리지 못했다. 이탈로, 도도의 슈팅이 골대를 때리는 불운도 있었다. 결과적으로 골결정력이 부족했다. 골키퍼 송범근(전북)의 수차례 선방이 아니었다면 승점 1점도 얻지 못했을 위험한 장면이 수차례 있었다.

전북은 지난 제주SK전(3대2) 승리로 파이널A 진출을 확정한 후 안양(1대1), 대전전을 연달아 비겼다. 승부처에서 고비를 넘지 못했다. 주중 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기로 일본과 중국 원정을 다녀오면서 빽빽한 일정을 소화하고 있다. 시즌 말미에 두 대회를 병행하는 게 무척 어려운 건 분명하다.

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전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

전북이 주춤하는 사이 울산이 도망을 갔고, 인천이 치고 올라왔다. 울산은 1일 홈에서 강원 상대로 2대1 역전승을 거두며 승점 54점이 됐다. 2위 굳히기에 들어간 것이다. 또 인천은 이날 서울 원정에서 후반 추가시간, 제르소의 '극장' 결승골로 1대0 승리하며 승점 49점이 됐다. 인천은 전북과 승점에서 동률을 이뤘지만 다득점에서 1골 앞서며 4위로 올라섰다. 반면 전북은 5위로 내려앉았다.

1일 현재 대전이 승점 50점으로 3위이다. 강원은 승점 48점으로 6위다. 3위부터 6위까지 승점 차는 2점에 불과하다. 한 경기 결과에 따라 순위가 얼마든지 요동칠 수 있다.

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따라서 전북이 남은 4경기에서 어떤 결과를 내느냐에 따라 시즌 최종 성적표가 엇갈리게 된다. 전북은 강원(8일 원정), 서울(21일 홈), 울산(29일 원정), 인천(12월 6일 원정) 순으로 남았다. 연승을 달린다면 2위까지 가능할 수도 있다. 반면 지금처럼 무승부 또는 패할 경우 최악의 경우 6위로 시즌을 마칠 수도 있다. 전북 구단이 기대하는 2027~2028시즌 ACLE 진출 자격을 얻고 싶다면 최소 3위 안에는 들어야 한다. 전북과 정정용 감독에겐 승리가 절실하다. 무승부로는 2위 울산을 추격하기가 벅차다.

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전북의 다음 일정은 3일 오후 7시 '전주성'에서 열리는 조호르(말레이시아)와의 ACLE 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com