'브라질 코린치안스, 리오넬 메시 영입' 공식 오피셜 발표, 'K리그 출신' 린가드와 한솥밥?…알고보니 해커 소행

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[스포츠조선 윤진만 기자]'코린치안스, 리오넬 메시 영입 발표.' 스페인 매체 '엘 문도 데포르티보'의 1일자 기사 제목이다.

이 매체는 "브라질 클럽 코린치안스의 공식 웹사이트가 지난달 31일 해커들의 공격을 받았다. 해커들은 메시가 2027년 팀의 핵심 선수로 합류하게 되었다는 내용의 긴 성명을 게시했다. 이 허위 성명에는 현재 미국 인터 마이애미에서 뛰는 메시를 영입하기로 했다는 구체적인 계약 내용이 담겨 있다. 심지어 메시가 브라질 무대에서 뛰게 되어 기쁘다는 소감을 밝힌 것처럼 꾸며낸 인용구까지 포함되어 있었다"라고 보도했다.

해당 게시물은 사이트 관리자가 해킹 사실을 발견한 직후 삭제됐다. 현재 구단 웹사이트는 '점검 중'이라는 안내 문구가 게시되어 있다고 '엘 문도 데포르티보'는 전했다. 이 매체에 따르면, 구단은 공식 웹사이트가 사이버 공격을 받았음을 확인했으며, IT 팀이 신속하게 위협을 차단했다고 밝혔다.

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출처=엘 문도 데포르티보 홈페이지 캡쳐

이번 해킹은 코린치안스가 브라질 리그 33라운드에서 미라솔을 2대0으로 꺾은 지 불과 몇 시간만에 발생했다. 이날 승리에도 코린치안스는 극심한 부진 속 강등권에서 벗어나지 못하고 있다. 코린치안스는 맨유, FC서울 출신인 잉글랜드 공격수 제시 린가드가 몸 담고 있는 팀으로 잘 알려졌다. 감독은 '네덜란드 전설' 클라렌스 셰도르프다.

앞서 코린치안스의 라이벌 클럽인 파우메이라스 공식 웹사이트가 사이버 공격을 받았다. 해커들은 파우메이라스가 세계 대회 우승을 차지한 적이 없다며 도발적인 메시지를 남겼다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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