"황희찬, 연봉 좀 깍아줘" 당할 뻔했다…2년 전 입단 불발된 마르세유, 심각한 재정난에 '월급 30% 삭감' 제안→선수들 거절

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[스포츠조선 윤진만 기자]프랑스 최대 명문 올랭피크 드 마르세유가 '몰락의 길'을 걷고 있다.

프랑스 매체 '풋 메르카토'는 1일(한국시각), 현재 심각한 재정난을 겪고 있는 마르세유 구단이 선수들에게 급여 삭감을 제안했으나 거절당했다고 보도했다.

프랑스 리그1 우승 9회, 유럽챔피언스리그 우승 등의 찬란한 역사를 자랑하는 마르세유는 현재 재정난에 허덕이고 있다. 지난 6월 프랑스 프로축구 재정 감시 기구인 DNCG로부터 구단의 인건비 및 선수 보강 비용에 대한 제한 조치를 받았다. 이에 따라 마르세유는 지난 여름 이적시장에서 선수 영입 없이 메이슨 그린우드 등 주요 선수들을 잇달아 매각해야 했다.

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마르세유는 지난 2024년 당시 울버햄튼에서 뛰던 대한민국 측면 공격수 황희찬(샬케04) 영입에 적극적으로 나섰으나, 당시 울버햄튼 구단과 게리 오닐 감독의 만류로 무산된 바 있다. 당시엔 로베르토 데 제르비 현 토트넘 감독의 러브콜에도 이적하지 못해 안타까움을 자아냈지만, 결론적으로 마르세유 이적에 실패한 게 더 나은 선택이었다. 황희찬은 비록 울버햄튼과 함께 2부 강등을 경험했으나, 지난 여름 이적시장을 통해 분데스리가 클럽 샬케로 임대를 떠나 활약 중이다.

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스테판 리샤르 마르세유 회장은 지난시즌과 비교할 때 구단 인건비 30~35%를 절감해야 한다고 밝혔다. 이를 위해 다양한 노력을 기울이지만, 구단 예산에 가장 큰 비중을 차지하는 선수단 인건비만큼은 줄이는데 어려움을 겪는 모양새다. 구단 경영진은 일부 선수들에게 급여 삭감의 형태로 '경제적 양보'를 요구했으나, 제안을 받은 선수 전원이 거절 의사를 표명했다.

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브라질 출신 공격수 이고르 파이샹은 지난달 초 "구단을 돕기 위해 급여를 줄여야 한다면, 그것이 최선의 방법일 것이다. 나중에 다시 급여를 올려줄 수도 있고 말이다. 구단과 논의를 통해 가장 좋은 방안을 결정하면 될 것"이라고 말했다. 하지만 파이샹이 실제로 급여 삭감을 받아들였는지는 미지수다.

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마르세유의 운명은 이르면 12월에 결정날 가능성이 있다. 구단은 DNCG와 다시 회를 가질 예정이다. 경영진은 선수 추가 방출 등으로 지출을 줄일 방법을 모색해야 한다. 까딱하다간 몰락의 길로 접어든 지롱댕 드 보르도 꼴이 날 수 있다. 올해 브루노 제네시오 감독에게 지휘봉을 맡긴 마르세유는 4연패 후 최근 3연승을 질주하며 강등권을 벗어나 9위까지 올라섰다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com