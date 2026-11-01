'정말 선수 영입 한심하다, 그 선수로 통하겠나' 골잡이 다급해진 17위 추락! 맨유, 칼버트 르윈 거절→중동 간 아이반 토니 찍었다..'공격수가 그렇게 없나'

England footballer Ivan Toney departs Southwark Crown Court, London, Thursday Oct. 29, 2026, where he is charged with assault causing actual bodily harm over an incident at a nightclub in Wardour Street in Soho, central London, on December 6 2025. (Jordan Pettitt/Press Association via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

Soccer Football - Ivan Toney appears at Westminster Magistrates charged with assault - Westminster Magistrates' Court, London, Britain - October 1, 2026 Footballer Ivan Toney leaves Westminster Magistrates' Court following his charge of alleged assault in a nightclub in London the previous year Action Images via Reuters/Paul Childs

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[스포츠조선 노주환 기자]역대급 부진에 시달리고 있는 EPL 맨체스터 유나이티드가 오는 1월 겨울 이적시장에서 최전방 골잡이를 영입하기 위해 이미 움직이고 있다고 한다. 마이클 캐릭 감독의 경질이 임박한 가운데 맨유 경영진은 스쿼드 보강을 위해 분주하다. 그런데 겨울 이적시장에서 강력한 공격수를 영입하는 건 여름 시장 보다 훨씬 어렵다. 시즌 중간에 팀의 에이스를 내줄 클럽은 좀처럼 없다. '오버 페이'에 진절머리간 난 맨유 수뇌부가 제대로 거금을 쓸 수 있을 지는 의문이다. 그들은 이미 여름 이적시장에서 선수 영입에 소극적이었다. 영입 자금의 대부분을 미드필더를 데려오는 데 썼다. 그 결과는 이미 고스란히 드러나고 있다. 극심한 골결정력 부재 속에 최근 9경기에서 3무6패로 승리를 거두지 못했다. 이번 시즌 프리미어리그에선 1승3무5패, 승점 7점으로 리그 17위까지 추락했다.

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Manchester United - Stamford Bridge, London, Britain - October 31, 2026 Manchester United manager Michael Carrick reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

영국 매체 '코트 오프사이드' 보도에 따르면 맨유는 리즈 유나이티드의 공격수 도미닉 칼버트 르윈 영입을 시도했다가 실패한 후 시선을 중동으로 돌렸다고 한다. 다음 타깃은 사우디아라비아 알 아흘리의 스트라이커 아이반 토니다. 그에게 파격적인 이적 제안을 제시할 수 있다고 전했다.

그런데 토니 영입도 장담하기 어렵다. 토니는 사우디에서의 생활에 만족하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 2024년 브렌트퍼드에서 이적한 이후 중동에서 105경기 83골을 기록하고 있다. 높은 연봉에다 팀의 에이스 대접을 받고 있다. 또 이러한 활약 덕에 그는 토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드 대표팀에도 꾸준히 발탁되고 있다. 북중미월드컵 본선에도 참가했다. 맨유 구단이 엄청난 '당근'을 제시하지 않는 한 토니가 움직이지 않을 것이라는 전망도 나오고 있다.

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또 그는 현 소속 클럽과 2028년까지 계약돼 있어 맨유가 그를 영입하려면 이적료로 최소 3000만파운드를 지불해야 하는 것으로 알려졌다. 토니는 과거 브렌트퍼드 시절 스포츠 베팅 규정 위반으로 8개월 자격정지를 당한 이력이 있다. 또 최근 런던 시내 나이클럽 폭행 사건으로 물의를 빚기도 했다.

Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Mamelodi Sundowns v Al Ahli - Loftus Versfeld Stadium, Pretoria, South Africa - September 19, 2026 Mamelodi Sundowns' Brayan Leon Muniz in action with Al Ahli's Ivan Toney REUTERS/Siphiwe Sibeko

Manchester United's English head coach Michael Carrick looks on during the English Premier League football match between Chelsea and Manchester United at Stamford Bridge in London on October 31, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

맨유는 31일 첼시와의 리그 원정 경기서 0대2로 졌다. 전반에 수많은 결정적인 득점 기회를 만들고도 선제골을 넣지 못했고, 후반에 수비 밸런스가 무너졌고, 또 센터백 리산드로 마르티네스가 경고누적으로 퇴장당하면서 2골차 패배를 당했다. 현재 맨유 부진의 골은 매우 깊다. 공격, 허리, 수비 모두 총체적 난국이다. 어느 하나 제대로 돌아가는 포지션이 없다. 전문가들은 "감독 교체가 불가피하다. 또 선수 보강이 뒤따라야 한다. 다른 돌파구는 없다"고 말한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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