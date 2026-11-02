'영원한 포항맨' 박태하, 다시 포항과의 이별...'환희와 아쉬움' 모두 경험했던 2년 10개월 동행, 아끼기 때문에 찍은 마침표

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[스포츠조선 이현석 기자]'영원한 포항맨' 박태하 감독이 포항 스틸러스와 작별했다. 포항은 지난달 30일 박 감독과의 결별을 발표했다. 김성재 수석코치 감독대행 체제로 전환했다.

박 감독은 2023년 12월 포항 지휘봉을 잡은 지 2년 10개월 만에 물러났다. 1991년 데뷔해 2001년까지 포항 한 팀에서만 뛴 '원 클럽 맨' 출신, 은퇴 후에도 포항 코치를 시작으로 지도자의 길을 걸었다. 이후 A대표팀 코치, FC서울 코치를 거쳐 옌벤 푸더에서 감독으로 활약한 그는 국내에 돌아와 한국프로축구연맹 기술위원장으로도 활약했다.

포항의 손을 잡고 감독직에 복귀했다. 포항의 제13대 사령탑으로 부임했다. 낭만만으로 돌아온 선택이 아니었다. 친정에서 차근히 성과를 일궜다. 어려운 구단 상황에도 2024시즌 코리아컵에서 우승, 2025시즌에는 K리그1 4위에 오르며 2년 연속 아시아챔피언스리그 진출했던 순간은 팬들과 함께한 환희였다.

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포항 사령탑 3년 차, 변화와 시련의 바람이 불었다. 시작부터 어려움이 가득했다. 팀의 주축이었던 오베르단, 박승욱, 이호재 등이 팀을 떠났다. 핵심 선수의 공백을 채워야 했다. 외부적인 상황도 고려해야 했다. 13년 만의 전면적인 스틸야드 잔디 교체로 짜여진 원정 10연전 일정을 소화하며 컨디션 관리와 선수단 운영에도 어려움이 컸다. 5연패를 기록하는 등 잦은 부진이 발목을 잡았고, 초반까지 순항하던 흐름도 꺾였다. 최근 10경기에서 1승4무5패로 뚜렷한 하락세였다. 결국 정규리그를 9위로 마친 포항은 5년 만의 파이널B로 추락했다.

성적 부진에 대한 책임을 박 감독은 피하지 않았다. 구단 또한 팀 분위기 쇄신과 반등을 위해선 다른 방도가 없었다. 28일 열린 가시마와의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지에서 패한 이후 박 감독은 구단 수뇌부와의 합의 후 지휘봉을 내려놓으며 포항과의 동행에 마침표를 찍었다. 박 감독이 떠난 포항은 빠르게 새 감독을 선임하는 대신, 감독대행 체제를 올 시즌까지 유지해 선수단 안정을 도모하기로 결정했다.

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대행 체제에 돌입한 포항은 1일 포항스틸야드에서 열린 제주 SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 34라운드에서 1대1로 비겼다. 전반 31분 네게바의 중거리 슛에 선제 실점을 허용한 포항은 전반 추가시간인 54분 완델손이 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시키며 경기를 원점으로 돌렸다. 후반에는 추가 득점이 터지지 않으며 두 팀은 승점 1점씩을 나눠 가졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com