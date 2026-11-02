참을 만큼 참았습니다! 캐릭 감독 경질→나겔스만 선임 '강력 주장'…"맨유는 암울한 시기→매번 똑같은 일 반복"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드에 또다시 먹구름이 드리우고 있다. 마이클 캐릭 감독의 경질이 기정사실화할 수 있다.

영국 매체 '풋볼 팬캐스트'는 1일(한국시각) '맨유는 지금 암울한 시기지만, 한편으로는 매번 똑같은 일이 반복되는 것처럼 느껴질 수도 있다'며 '맨유의 몰락이 악순환처럼 이어지고 있기 때문이다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

맨유는 전날 열린 첼시와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 0대2로 패했다. 캐릭이 이끄는 맨유는 EPL 최하위권에 머물게 됐으며, 강등권인 크리스털 팰리스(18위)와 승점이 7점으로 같다. 지난 시즌 후벤 아모림의 뒤를 이어 지휘봉을 잡은 캐릭은 놀라운 성과를 거두며 맨유를 다시 상승세로 이끌었다. 맨유는 시즌 전반기를 힘겹게 보냈음에도 EPL 3위로 시즌을 마쳤다. 하지만 캐릭이 이끄는 맨유는 이번 시즌 초반 또다시 고전하고 있다. 캐릭에게 있어서 첼시전은 경질 여부를 결정하는 중요한 경기라는 예상도 있었다. 전반적인 경기 운영은 고무적이었지만, 정작 골문 앞에서는 기대에 미치지 못했다. 선제골을 넣을 수 있는 여러 차례의 기회를 놓쳤다. 맨유의 결정력 부족은 이번에도 캐릭 감독을 좌절시켰다. 캐릭은 경기가 끝난 뒤 어안이벙벙한 표정으로 경기장을 빠져나갔다.

Advertisement

캐릭에 대한 의견은 여전히 엇갈리지만, 경질해야 한다는 목소리는 커지고 있다. 첼시에게도 덜미를 잡히면서 더이상 반전의 계기가 보이지 않는 모습이다. 지난 시즌에는 선수들이 경기장에서 모든 것을 쏟아부으며 상황을 뒤집었다. UEFA 챔피언스리그 진출권을 따내기까지 했다. 그러나 이번 시즌에는 그러한 열정이 감독과 선수 모두에게 보이지 않는다. 주장 브루노 페르난데스가 대표적이다. 오랜 기간 팀의 에이스로 군림했던 그가 하락세를 보이고 있다. 이를 시작으로 맨유 선수단 전체가 함께 무너지고 있다.

매체는 '페르난데스가 맨유에서 전성기를 보냈던 시절은 이미 지나갔다는 사실이 분명하다'며 '캐릭이 팀 주장의 지지마저 잃었다는 점은 감독 교체가 필요하다는 주장을 더욱 설득력 있게 만들 수 있다'고 주장했다.

Advertisement

앞서 페르난데스는 캐릭의 전술을 지적하는 인터뷰를 하면서 논란이 됐다. 이후 캐릭 감독과 대화를 나누면서 갈등을 해소하는 듯했지만, 팀의 성적이 나오지 않으면서 여전히 껄끄러운 관계다. 결국 맨유는 감독 교체라는 결론에 수렴하고 있다.

Advertisement

매체는 '안타깝지만, 이것이 현재 맨유가 처한 현실이다'며 '맨유는 하루빨리 수준급의 젊은 감독을 선임해야 한다'고 지적했다. 이어 '구단이 캐릭과 결별하기로 한다면, 관계자들이 이번만큼은 반드시 올바른 선택을 내려야 한다는 데 의문의 여지가 없다'며 '어쩌면 더 이상 망설이지 말고, 현재 무직 상태인 율리안 나겔스만을 최대한 빨리 선임해야 할지도 모른다'고 덧붙였다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com