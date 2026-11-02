대충격! 김민재 또 고생길 트였다…뮌헨, 더비전 마치고 FW 3명 줄부상

신화연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 보루시아 도르트문트와의 '데어 클라시커'를 마친 바이에른 뮌헨이 줄부상에 신음하고 있다.

뮌헨은 1일(한국시각) 이스마엘 사이바리, 세르주 그나브리의 부상 소식을 전했다. 사이바리와 그나브리는 이날 홈구장 알리안츠아레나에서 열린 도르트문트전에 나섰다가 각각 부상했다. 사이바리는 오른쪽 발목 인대가 파열됐고, 그나브리는 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 부상했다. 목발을 짚고 경기장을 떠난 사이바리는 곧바로 수술대에 올랐을 정도의 중상을 했다. 독일 빌트는 이들의 장기 결장을 예상했다. 매체는 '사이바리는 최소 3개월 가량 출전할 수 없다. 그나브리도 4~6주 결장이 불가피하다'고 전망했다.

이들 뿐만이 아니다. 경기 막판 갑자기 쓰러져 교체를 요청했던 미카엘 올리세의 상태도 궁금증을 자아내고 있다. 뮌헨은 올리세의 상태에 대해선 밝히지 않았다. 하지만 빌트는 '올리세가 오는 4일 아틀레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그 경기에 나설지는 불투명하다'고 전했다.

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뮌헨은 자말 무시알라, 루이스 디아스 등 기존 공격수들의 컨디션이 정상이 아니다. 마누엘 노이어도 도르트문트전에 결장했다. 뱅상 콤파니 감독은 최근 2군 훈련 참관 도중 쓰러져 대행 체제로 전환한 상태다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com