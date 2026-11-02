"선을 넘는 행동" '韓 국가대표 은퇴설' 황희찬 깜짝 고백, 징계 위기 탈출 후 '충격 행동' 이유 공개 "가까이 와서 막으려고, 공격적이지 않았어"

사진=키커 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬이 경기 중 발생한 충돌에 대해 직접 이유를 밝혔다.

독일의 키커는 1일(한국시각) '황희찬이 심판을 밀친 사건에 대해 자신의 입장을 밝혔다'고 보도했다.

황희찬은 지난달 31일 독일 겔젠키르헨의 펠틴스 아레나에서 열린 라이프치히와의 2026~2027시즌 분데스리가 8라운드 경기에서 선발 출전했다. 황희찬은 팀의 0대2 패배는 막지 못하고 이날도 공격포인트 없이 경기를 마쳤다. 샬케는 이날 패배로 리그 16위에 머물렀다.

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사진=X 캡처

황희찬의 선발은 놀라웠다. 지난 경기 이후 황희찬에 대한 징계 가능성이 대두됐기 때문이다. 그는 지난달 28일 디나모 드레스덴과의 독일축구협회(DFB) 포칼 32강전 도중 심판 판정에 항의하는 문제를 일으켰다. 불필요한 행동으로 경고를 받았다. 전반 44분 자신을 향한 상대 파울이 선언되지 않자 대기심을 밀쳤다. 말리려던 팀 닥터까지 옆으로 밀어냈다. 해서는 안 될 행동, 주심은 곧바로 경고를 꺼내들었다. 자칫 퇴장까지 이어질 수 있었기에 경고가 나온 것이 다행이었다.

무슬리치 감독은 경기 후 강력하게 행동을 비판했다. 그는 "황희찬의 행동을 똑똑히 봤고, 마음에 들지 않는다. 이 문제에 대해서는 나중에 따로 이야기를 나눌 것이다"고 했다. 독일의 빌트는 '퇴장이어도 할 말이 없었다. 경기장에 남게 되었다는 것에 만족해야 한다'라고 지적했다. 하지만 황희찬에 대한 추가 징계는 없었다. 대신 무슬리치 감독은 이번 사안에 대해 선수단 내에서 공개적인 논의를 진행했고, 황희찬도 반성하는 모습을 보이며 상황이 일단락될 수 있었다.

로이터연합뉴스

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황희찬은 당시 사건에 대해 라이프치히전 이후 직접 이유를 밝혔다. 키커는 '황희찬에게 지난 며칠은 결코 쉽지 않은 시간이었다 . 4경기 연속 무득점이라는 부진한 경기력뿐 아니라, 미론 무슬리치 감독에 따르면 경기장 밖에서도 선을 넘는 행동을 보였다. 라이프치히전 패배 후 황희찬은 직접 그 사건을 언급했다'고 전했다.

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황희찬은 "나는 그 사람에게 어떻게 파울이 아닐 수 있냐고 물었다. 그러자 상대가 매우 공격적으로 내게 다가왔고, 거리가 너무 가까웠다. 그저 그가 나에게 너무 가까이 오지 못하게 하려고 밀었을 뿐이었다"고 설명했다. 이어 "정말 공격적이지 않았다"며 행동 자체가 상대를 밀거나 때린 것은 아니라고 했다. 다만 황희찬은 대기심 외에 팀 닥터를 밀어낸 행위에 대해서는 따로 언급하지 않았다.

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한편 황희찬은 향후 활약에 대한 다짐도 숨기지 않았다. "그저 이기기만을 원한다"고 밝힌 황희찬은 "나도 공격수로서 책임의 일부를 져야 한다. 열심히 뛰고 있고, 팀 동료들과 함께 뛰는 선수들도 마찬가지다. 그래서 분명 잘 풀릴 것이라고 생각한다. 계속 집중하고 그저 열심히 뛸 것이다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com