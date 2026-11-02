'흥민이 형' 나 드디어 떠나나 봐! '몸값 대폭락' EPL 명단 제외 히샬리송…단돈 148억에 내년 매각 가능성

사진=히샬리송 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼에서 악몽 같은 시간을 보내고 있는 히샬리송이 팀을 떠날 것이란 전망이 나온다. 히샬리송은 과거 손흥민이 토트넘에 있던 시절 최전방 공격수와 윙어 포지션을 두고 경쟁하던 선수다.

영국 매체 '스퍼스웹'은 1일(한국시각) '토트넘의 최근 결정에 따라 그를 영입하려는 구단들의 경쟁이 본격적으로 뜨거워질 가능성이 있다'며 '히샬리송은 로베르토 데 제르비 감독이 발표한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 25인 선수단 명단에서 제외되면서 좋지 않은 방식으로 토트넘 생활을 마무리하고 있다'고 전했다.

앞서 데 제르비 감독은 히샬리송을 명단에서 제외한 결정이 자신의 뜻에 따른 것이 아니라고 밝혔다. 이는 그가 구단 수뇌부와 갈등을 겪었음을 분명하게 보여준다. 결국 경기에 나서기 위해서 그가 선택할 수 있는 방법은 이적뿐이다. 토트넘은 다가오는 겨울 이적시장에서 히샬리송을 헐값에 매각할 것으로 보인다. 토트넘은 그의 계약을 2028년까지 1년 더 연장하는 옵션도 행사하지 않을 가능성이 크다.

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로이터연합뉴스

일부 보도에 따르면 토트넘은 내년 1월 이적시장에서 히샬리송의 이적료를 1000만유로(약 148억원)까지 낮췄다고 한다. 구단이 이처럼 낮은 이적료를 받아들이기로 한 이유는 히샬리송이 내년 여름 자유계약으로 이적할 가능성이 있기 때문이다. 히샬리송은 1월부터 잉글랜드 이외의 구단들과 사전 계약을 체결할 수 있다. 이에 따라 토트넘은 그를 이적료 없이 떠나보내는 상황을 피하기 위해 낮은 금액이라도 받고 매각하는 방안을 선택한 것으로 보인다. 브라질 구단 바스쿠 다 가마는 지난여름 히샬리송을 임대 영입하려고 시도했다. 하지만 당시에는 완전 영입 가능성을 고려하지 않았다. 히샬리송의 이적료가 크게 낮아진 지금, 바스쿠 다 가마는 1월 완전 영입 가능성을 검토하고 있다고 한다.

그럼에도 히샬리송은 유럽에 남기를 원할 수 있다. 튀르키예 리그가 유력한 선택지로 거론된다. 갈라타사라이와 트라브존스포르 등이 그의 영입에 관심을 드러냈다. 특히 갈라타사라이는 히샬리송 측 에이전트들과 실제로 접촉을 진행한 것으로 알려졌다.

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매체는 '히샬리송은 여전히 유럽 내에 자신을 원하는 구단들이 있다는 사실을 알고 있다'며 '따라서 현시점에서는 브라질 복귀를 고려하지 않고 있다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com