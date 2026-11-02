이강인 뒤통수 강타? 황인범 동료 중에 '그리즈만 후계자' 따로 있었다…AT 마드리드 내년 '베이가 영입' 추진 가능성

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 강우진 기자]FC 포르투의 공격형 미드필더 가브리베이가(24)가 앙투안 그리즈만의 후계자로 거론되고 있다. 포르투는 한국 국가대표 미드필더 황인범이 뛰고 있는 팀이다. 이 이적이 성사된다면 아틀레티코 마드리드의 공격수 이강인의 입지도 영향을 받을 가능성이 있다.

스페인 매체 '피차헤스'는 1일(한국시각) 'FC 포르투에서 뛰고 있는 베이가는 다가오는 이적시장을 앞두고 아틀레티코의 관찰 대상이 되고 있다'며 '그의 영입에는 약 5000만유로(약 740억원)의 이적료가 필요할 것으로 예상된다'고 보도했다.

베이가의 경기력은 그의 영입 가능성을 더욱 키우고 있다. 그는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 14경기에서 6골 4도움을 기록했으며, 이러한 성적은 디에고 시메오네 아틀레티코 감독의 관심을 끌고 있다. 시메오네는 최전방 공격수 뒤에서 연계해 줄 수 있는 플레이메이커를 찾고 있다. 과거 그리즈만이 팀에서 맡아온 역할이다. 이강인이 해당 역할을 맡을 것으로 기대하면서 '제2의 그리즈만'으로 불린 바 있다. 베이가의 합류가 이강인의 입지에 어떤 영향을 줄지 지켜봐야 한다. 이강인 입장에서는 달갑지 않은 영입이다. 이강인은 아틀레티코에 합류한 이후로 플레이메이커보다는 최전방이나 측면에 배치되고 있다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

아틀레티코는 이미 올해 1월 이적시장에서 그를 영입하려고 시도한 바 있다. 아틀레티코는 베이가의 상황을 확인했지만, 구단 간 재정적인 차이로 협상은 진전되지 못했다고 한다. 하지만 베이가가 포르투갈 무대에서 공격 생산성을 높이면서 아틀레티코의 관심은 여전히 이어지고 있다. 베이가는 공격형 미드필더와 중앙 미드필더로 모두 뛸 수 있다. 두 포지션 모두에서 공격 전개에 관여하는 동시에 상대 페널티박스 안으로 침투하는 능력을 보여준다.

매체는 '아틀레티코는 이러한 특징을 갖춘 선수를 찾고 있다'며 '장기적으로 그리즈만이 담당했던 역할의 일부를 넘겨받을 수 있는 선수가 필요하기 때문이다'고 설명했다.

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베이가 영입의 가장 큰 걸림돌은 포르투와 맺은 계약이다. 베이가는 2025년 여름 알 아흘리를 떠나 포르투에 합류하면서 오는 2030년 7월 1일까지 계약을 체결했다. 아틀레티코의 5000만유로의 투자가 포르투의 마음을 흔들 수 있을지 지켜봐야 한다. 베이가는 아틀레티코 합류에 긍정적이다. 지난 5월 공개적으로 아틀레티코가 겨울 이적시장에서 보인 관심에 기뻤다고 인정했다. 베이가가 지금과 같은 공격 생산성을 유지한다면, 2027년 여름 아틀레티코의 공격진 보강을 위한 최우선 영입 후보 중 한 명으로 떠오를 수 있다고 매체는 주장했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com