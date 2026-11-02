'국대 은퇴설' 황희찬 이럴 수가! '공격적 행동' 독일 현지서 여전히 회자…선수단 앞에서 감독이 직접 '행동 지적'

14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 경기를 지켜보는 황희찬. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.14/

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[스포츠조선 강우진 기자]독일 현지에서 황희찬의 거친 행동이 여전히 회자되고 있다.

독일 매체 '키커'는 1일(한국시각) '황희찬이 최근 경기장 밖에서 벌어진 한 장면으로 화제를 모았다'며 '샬케 04의 공격수 황희찬은 라이프치히전 패배 이후 심판을 밀친 행동에 대한 자신의 입장을 밝혔다'고 보도했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

지난 며칠은 황희찬에게 결코 쉽지 않은 시간이었다. 최근 4경기 연속 무득점이라는 팀의 부진뿐만 아니라, 미론 무슬리치 감독이 지적할 정도로 황희찬은 선을 넘는 행동을 했다. 샬케는 지난달 29일 뒤나모 드레스덴과의 DFB 포칼 경기에서 0대2로 패하며 대회에서 탈락했다. 황희찬은 해당 경기에서 대기심과 팀 닥터를 밀치면서 논란이 됐다. 이러한 행동을 본 무슬리치 감독은 불편한 기색을 드러내기까지 했다.

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무슬리치 감독은 "규율은 우리가 매우, 매우 중요하게 생각하고 선수들에게도 요구하는 부분"이라며 "우리는 이 점을 황희찬에게 설명하려고 했다"고 말했다.

황희찬 본인도 해당 사건에 관해 입을 열었다. 황희찬은 믹스트존에서 당시 상황에 대해 "나는 그(대기심)에게 왜 그 상황이 파울이 아니었는지 물어봤다"며 "당시 드레스덴의 프리드리히 뮐러와 벌였던 경합을 말하는 것"이라고 말했다. 이어 "그러자 그가 매우 공격적으로 나에게 다가왔고, 거리가 너무 가까웠다"며 "그래서 그가 나에게 너무 가까이 다가오지 못하도록 밀친 것뿐"이라고 덧붙였다.

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이후 무슬리치 감독은 이미 선수단 전체와 코칭스태프 앞에서 황희찬의 잘못된 행동을 언급했다. 이렇게 해당 사건은 일단락된 것으로 보인다. 이제 황희찬은 다시 축구에 집중해야 하는 동시에 행동에 있어서도 주의할 필요가 있다. 그러면서 경기력을 끌어올려야 한다. 특히 골이 필요하다. 황희찬은 물론이고 동료 공격수들 역시 최근 득점 가뭄에 시달리면서 팀 성적은 침체하고 있다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이에 대해 황희찬은 "공격수로서 나 역시 책임이 있고, 열심히 노력 중이다"며 "그렇기 때문에 결국에는 잘 풀릴 것이라고 생각한다. 계속 집중하면서 열심히 노력하겠다"고 말했다. 이어 "이제 우리는 결과를 만들어내야 한다"며 "승점 1점이든 3점이든, 가능한 한 많은 승점을 따내야 한다"고 덧붙였다.

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한편, 황희찬은 A매치 기간을 맞아 한국 국가대표 합류를 앞두고 있다. 최근 은퇴설 등을 시작으로 황희찬을 비롯한 국가대표 전반에 대한 여론이 좋지 않은 만큼 소속팀에서 골맛을 보고, 대표팀에서 좋은 감각을 이어갈 필요가 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com