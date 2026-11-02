韓 축구 대형 호재! '대표팀 명단 포함' 김민재 날벼락 없다, 부상 완벽하게 회복 성공..."KIM 컨디션이 더 좋았기에 선발 기용"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 몸 상태에는 큰 문제가 없는 것으로 보인다.

독일의 트리뷰나는 1일(한국시각) '애런 댕크스 코치는 자신의 선택에 대해 설명했다'고 보도했다.

트리뷰나는 '요나단 타는 도르트문트와의 빅매치에서 선발 명단 제외됐다. 타는 벤치에서 경기를 시작했고, 김민재가 그 자리를 대신했다. 댕크스 코치는 김민재를 선발로 내세운 이유를 설명했다'고 전했다. 댕크스는 "핵심은 컨디션 유지다. 타는 최근 경기에 출전했다. 우리는 모든 선수를 신뢰하며 두 선수 모두 좋은 컨디션을 유지하고 있다. 김민재는 최근 경기들에 결장했으며, 컨디션이 더 좋았다"고 밝혔다.

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김민재는 지난 프라이부르크전을 앞두고 부상 소식이 전해졌다. 아스널전 당시 몸 상태가 정상이 아니었기에 전반만 뛰고 교체됐다. 애런 댕크스 코치는 "김민재는 이번 주말 경기에 출전할 수 없다. 염좌로 인해 회복에 며칠 시간이 필요하다"고 밝혔다.

다행히 부상 복귀에는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 마그데부르크와의 2026~2027시즌 독일축구협회(DFB) 포칼 32강에서 벤치 명단에 올랐으나, 출전하지 않았던 김민재는 1일 열린 도르트문트전에서 곧바로 선발 자리를 차지했다.

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이날 김민재는 다요 우파메카노와 함께 중앙을 지켰다. 김민재는 이날 무려 13번의 수비 행위를 기록했다. 양 팀 통틀어 1위였다. 공 탈취 3회, 가로채기 2회, 블로킹 1회, 걷어내기 7회를 기록했다. 리커버리도 6회나 기록했다. 헤더 상황에서는 5회 중 4회나 승리하며 압도적인 면모를 보였다. 빌드업에서도 패스 63회 중 57회를 성공시키며, 성공률 90%를 기록했다. 전반 34분 아쉬운 플레이로 실점 위기도 있었으나, 이후에는 안정적인 플레이가 주를 이뤘다.

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김민재는 앞서 부상 당시 향후 11월 A매치 소집 여부에도 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀은 11월 중동 원정 일정을 소화할 예정이다. 김민재는 앞서 9~10월 A매치에서도 적지 않은 시간을 소화한 핵심이었다. 다만 마지막 우즈베키스탄전은 경기에 나서지 못했다. 11월 A매치에서 뛸 수 있을지가 관건이었다.

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더욱이 김민재는 9~10월 A매치 당시 대표팀 경기력에 대한 아쉬움의 목소리, 대표팀 은퇴설까지 여러 상황에 휘말리며 11월 소집 여부가 관건이었는데, 다행히 29일 발표된 명단에 이름을 올렸다. 부상 복귀 이후 좋은 컨디션까지 인정받은 김민재로서는 11월 A매치에서도 대표팀 핵심으로서의 활약이 기대된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com