"주전 박탈 위기" 대형 위기 찾아온 '韓 국가대표 수비수' 이한범, 단숨에 사라진 주전 자리..."수비 능력 확신 불가, 주전 보장 X"

사진=이한범 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'국가대표 수비수' 이한범에게 위기가 찾아왔다. 갑작스럽게 팀 내 평가마저 달라졌다.

네덜란드의 부트발24는 1일(한국시각) '클럽 브뤼헤의 모든 여름 이적 선수들이 당장은 기대만큼의 성과를 내고 있는 것은 아니다'라고 보도했다.

부트발24는 '얀 비르길리와 이한범이 어려움을 겪고 있다. 두 선수는 상당한 이적료를 주고 영입되었지만, 그들의 활약은 아직 모든 사람을 설득하지는 못하고 있다'며 고 전했다.

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사진=이한범 SNS 캡처

이어 '브뤼헨의 스타였던 스틴 스티넨은 이한범에 대한 비판을 이어갔다. 이한범은 시즌 초반 좋은 모습을 보였으나, 요르네 스필리어스에게 주전 자리를 내주었다. 스티넨 역시 그의 수비 능력에 대해 확신하지 못하는 모습이다. 이한범은 이번 시즌 이미 출전 시간을 확보했지만, 더 이상 주전 자리가 보장되지는 않는다. 스필리어스는 이를 기회로 삼아 이반 레코 감독으로부터 다시 기회를 얻고 있다'고 설명했다.

이한범은 지난여름 이적시장에서 미트윌란을 떠나 클럽 브뤼헤 유니폼을 입었다. 빅리그의 관심도 전해졌으나, 이한범의 선택은 탄탄한 도약이었다. 성급한 이적 대신 최근 빅리그 이적 사례가 꾸준히 나오는 벨기에 리그 명문으로 향하며 한 번 더 성장의 기회를 마련했다. 새로운 무대지만 곧바로 적응하는 모습을 보여줬다. 8월부터 9월까지 꾸준히 성장세를 보이며 팀 주전으로 활약했다. 일부 팬들은 SNS를 통해 '이한범은 이미 내 최애다', '우린 말다니를 데려왔다', '브뤼헤가 새로운 벽을 찾았다', '그는 진짜 야수다', '정말 괴물 같은 선수다'라며 극찬을 아끼지 않았다.

사진=이한범 SNS 캡처

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하지만 최근 입지가 달라졌다. 9~10월 A매치 이후 분위기가 급변한 것이 컸다. 특별한 부진도 없었지만, 갑작스럽게 주전 자리를 뺏겼다. 2005년생 수비수 스필리어스가 갑작스럽게 주전으로 도약하며, 레코 감독은 이한범을 우선 순위에서 제외했다. 스필리어스는 인터밀란전에 선발로 출전했으며, 랑스전에서는 빈 골대의 골라인 바로 앞에서 상대의 슈팅을 걷어내는 엄청난 수비도 선보이며 눈도장을 찍었다.

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이한범으로서는 스필리어스의 활약이 계속된다면 입지 자체가 크게 흔들릴 수 있다. 이런 상황에서 활약에 대한 부정적인 평가까지 등장하며 이한범의 고민도 커질 수밖에 없다. 다시 입지를 다지기 위해서 11월 A매치를 기점으로 반등의 발판을 마련하는 것이 가장 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com