'미쳤다! 안필드에서 승리했다' 카이 하베르츠 결승골 폭발! 아스널 선두 복귀, 리버풀 1-0 제압..'원정 14경기 만 승리→맨시티 끌어내리며 1위 등극'

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Arsenal - Anfield, Liverpool, Britain - November 1, 2026 Arsenal's Kai Havertz celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

epa13346075 Virgil van Dijk of Liverpool (L) reacts during the English Premier League match Liverpool FC against Arsenal FC, in Liverpool, Britain, 01 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 아스널이 안필드 원정에서 승리했다. 안필드 원정 13경기 연속 무승(5무8패) 고리를 끊었다. 단단한 수비를 바탕으로 리버풀을 제압, 맨체스터 시티를 끌어내리며 리그 선두로 올라섰다.

아스널이 2일(한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 벌어진 리버풀과의 2026~2027시즌 프리미어리그 9라운드 원정 경기서 카이 하베르츠의 결승골로 1대0 승리, 승점 24점으로 선두로 복귀했다. 최근 애스턴빌라와 브라이턴에 연달아 패한 맨시티(승점 21)를 2위로 끌어내렸다.

원정팀 아스널이 골결정력과 집중력에서 앞섰다. 아스널은 자신들에게 찾아온 첫 번째 결정적인 기회를 득점으로 연결했다. 전반 16분, 데클런 라이스의 자로 잰 듯한 크로스를 하베르츠가 밀어 넣었다. 이 골이 결승골로 이어졌다. 반면 에즈리 콘사(아스널)의 터치 미스로 바르콜라(리버풀)에게 동점골 기회가 있었지만, 라이스가 차단했다.

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epa13346273 Declan Rice (L) and Gabriel of Arsenal (R) react after winning the English Premier League match Liverpool FC against Arsenal FC, in Liverpool, Britain, 01 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

리버풀의 거센 반격을 견뎌낸 미켈 아르테타 감독의 아스널은 추가골 기회를 잡았지만, 좀처럼 두번째 골은 나오지 않았다.

리버풀은 버질 반 다이크의 헤더를 알렉산더 이삭이 밀어 넣으려 했지만, 아스널 골키퍼 라야가 가로 막았다. 아스날은 리버풀의 공세에 크게 흔들렸지만 실점을 끝까지 막았다. 리버풀 플로리안 비르츠의 프리킥이 크로스바를 때렸다. 알렉시스 맥알리스터의 헤더는 골대 위로 벗어났다. 아스날은 전반을 1-0으로 앞선 채 마쳤다.

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리버풀은 후반에도 골결정력이 아쉬웠다. 밀로시 케르케즈의 패스를 받은 이삭이 유효슈팅을 기록할 기회를 잡았지만, 슛이 골대 위로 넘어갔다. 아스널은 경기 템포를 일부러 낮추며 지키기 작전을 펼쳤다. 아스널은 크리스토스 촐리스의 슈팅이 리버풀 골키퍼 알리송의 선방에 막혀 추가골로 이어지지 않았다.

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Arsenal's English defender #15 Ezri Konsa and Arsenal's Brazilian defender #06 Gabriel Magalhaes celebrate on the pitch after the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2026. Arsenal won the game 1-0. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister (C) clashes with Arsenal's Dutch defender #12 Jurrien Timber (3R) and Arsenal's English midfielder #20 Noni Madueke (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

경기 막판, 분위기가 과열되면서 양 팀 선수의 신경전도 펼쳐졌다. 맥알리스터는 마르틴 외데고르(아스널)와의 충돌로 경고를 받았다. 이번 안필드 승리는 아스널의 프리미어리그 통산 300번째 원정 승리리였다. 맨체스터 유나이티드에 이어 두 번째 기록이다.

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아스널의 다음 일정은 오는 5일 슬라비아 프라하(체코)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 4라운드 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com