'오늘 심판 왜 이래' 14년 만에 안방서 아스널에 패한 리버풀 주장 반 다이크 불평 "명백한 페널티킥이다"→"중계 카메라 50대나 있다"

epa13346075 Virgil van Dijk of Liverpool (L) reacts during the English Premier League match Liverpool FC against Arsenal FC, in Liverpool, Britain, 01 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]"명백한 페널티킥이다. 오늘은 운이 따르지 않았다."

리버풀의 캡틴 버질 반 다이크가 2일(한국시각) 영국 리버풀 안필들에서 벌어진 아스널과의 2026~2027시즌 프리미어리그 9라운드 홈 경기서 0대1로 패한 후 명백한 페널티킥을 인정받지 못했다고 불만을 호소했다.

미켈 아르테타 감독이 이끈 디펜딩 챔피언 아스널은 전반 16분에 터진 카이 하베르츠의 결승골로 14년 만에 안필드에서 첫 리그 승리를 거두었다. 이후 리버풀이 경기 주도권을 잡았지만 아스널의 수비진은 무실점으로 버텼고, 프리미어리그 선두로 복귀했다. 반면, 리버풀은 승점 15점(4승3무2패)으로 리그 5위를 달렸다. 아스널과의 승점 차는 9점이다.

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Arsenal's Kai Havertz, left, challenges for the ball with Liverpool's Virgil van Dijk during the English Premier League soccer match between Liverpool and Arsenal in Liverpool, England, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Jon Super)

반 다이크는 패배 후 스카이스포츠와의 인터뷰에서 페널티킥이 주어지지 않은 것에 대해 믿을 수 없다는 반응을 보였다. 그는 "실망스럽다. 우리는 홈에서 경기를 치렀고 몇 차례 기회가 있었다. 우리는 모든 것을 시도했다"라며 "마지막 15분 동안 페널티 박스 안으로 더 많은 공을 투입하기 위해 조금 더 잘 할 수 있었다. 오늘은 그것만으로는 부족했고, 실망감이 든다"고 말했다.

또 그는 "(경기 초반)실점한 이후 우리는 훨씬 더 나은 경기를 펼쳤다. 알렉시스 맥알리스터가 경기의 흐름을 바꿀 수도 있었다"고 말했다.

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister indicates he's been butted during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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반 다이크는 페널티킥 판정에 대해 "명백한 페널티킥이었다. 다시 장면을 봤는데, 과거에 이런 상황에서 페널티킥이 주어지는 것을 본 적이 있다. 오늘은 운이 따르지 않았다"고 말했다. 아스널 수비수 율리엔 팀버가 알렉산더 이삭(리버풀)의 옷을 잡아당겨 공에 접근하지 못하도록 방해했지만 주심은 페널티킥을 찍지 않았다.

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Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk vies with Arsenal's Brazilian midfielder #39 Bruno Guimaraes during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

반 다이크는 "중계 카메라가 50대나 있다. 카메라가 이렇게 많은데 왜 이삭이 항의해야 하나. 모두가 이 장면을 봤다. 결국 페널티킥은 주어지지 않았고 안타깝게도 경기에서 졌다. 아스널에 축하를 전한다"면서 "(우리 팀에)새로운 인물이 들어오고 모든 것이 바뀌면 시간이 필요할 뿐이다. 결국 모든 것이 잘 맞춰지고 잘 해결될 것이라고 확신한다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com