'딱하다, 어쩌다 이 지경까지' 리그 17위 추락→맨유 경영진 속사정 드러났다, '스페인 명장' 에메리 영입 원해→문제는 큰 걸림돌 '에메리가 맨유행 확신 못한다'

Aston Villa's Spanish manager Unai Emery takes his seat ahead of kick off in the UEFA Champions League, league phase football match between Aston Villa and Viking at Villa Park in Birmingham, central England on October 21, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Manchester City - Villa Park, Birmingham, Britain - October 24, 2026 Aston Villa manager Unai Emery reacts Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]극도로 부진한 EPL 맨체스터 유나이티드 경영진이 마이클 캐릭 감독으로 더이상 버티는 것이 어렵다는 판단을 하고도 결단을 못 내리는 속사정이 드러났다. 맨유 구단은 캐릭의 후임으로 스페인 출신 우나이 에메리(현 애스턴 빌라 감독)를 고려하고 있지만 그를 설득해 영입하는 게 매우 어려운 작업이라는 것이다.

에메리는 맨유 구단 경영진 내부에서 많은 지지를 받고 있고, 또 실제로 이전에도 감독 후보로 고려된 바 있다. 하지만 이번에 그를 모셔오기 위해선 두 가지 큰 장애물이 있다고 영국 매체 트라이발풋볼이 전했다.

첫 번째는 애스턴 빌라 측의 입장이다. 애스턴 빌라는 현재 에메리 감독의 지도력과 팀 성적에 만족하고 있다. 따라서 그를 빼오는 것은 불가능할 것이라고 확신하고 있다는 것이다. 바이아웃 조항이 있다면 돈으로 해결할 수 있는데 그것 마저도 없는 것으로 알려졌다.

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Manchester United's English head coach Michael Carrick looks on during the English Premier League football match between Chelsea and Manchester United at Stamford Bridge in London on October 31, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

두 번째이자 잠재적으로 더 큰 우려는 에메리가 올드 트래포드에서 직면하게 될 작업 환경이다. 에메리 감독은 맨유의 구조, 특히 축구 관련 결정에 대한 고위층 인사의 개입 정도와 동일한 시스템 내에서 이전 감독들이 겪었던 어려움에 대해 물음표를 갖고 있다고 한다. 또 선수단에 상당한 자금이 투자되었음에도 불구하고 구단이 얼마나 발전했는지에 대한 의문도 있다. 에메리는 현재 애스턴 빌라에서의 위치를 즐기고 있으며, 맨체스터로의 이동이 자신에게 올바른 다음 단계가 될 것인지에 대해 확신이 필요한 상황이다.

현재 맨유 차기 사령탑 후보군에는 에디 하우(전 뉴캐슬 감독), 율리안 나겔스만(전 독일 대표팀 감독), 안토니오 콘테(전 나폴리 감독)도 있다. 이 세 명은 맨유가 신속한 선임을 결정할 경우 협상하기에 훨씬 더 수월한 옵션들이다.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Manchester United director of football Jason Wilcox and Manchester United CEO Omar Berrada in the stands before the match Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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제이슨 윌콕스 맨유 풋볼 디렉터와 오마르 베라다 CEO는 캐릭의 거취를 결정하고 다음 정식 감독을 정하는 작업의 열쇠를 쥐고 있다. 오는 A매치 휴식기는 맨유의 의사결정에 있어 분수령이 될 것이다. 캐릭은 어쩔 수 없이 AS로마전(4일, 유럽챔피언스리그)과 애스턴 빌라전(11일, 리그)까지 지휘봉을 잡을 것 같다. 맨유 구단이 그때까지 변화를 주기 어려운 상황이다.

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맨유는 최근 벌어진 9경기에서 3무6패로 무승 행진을 이어가고 있다. 프리미어리그 개막 후 9경기에선 1승4무4패, 승점 7점으로 리그 17위까지 추락했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com