"앞으로 다이빙 하라고 지시할 것" 이라올라 분노 폭발…리버풀, 14년 만의 안방 석패→아스널, 페널티킥 논란 일파만파

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[스포츠조선 김성원 기자]리버풀이 뿔났다.

리버풀은 2일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 벌어진 아스널과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드에서 0대1로 석패했다. 아스널이 안필드에서 열린 리그 경기에서 승리한 것은 2012년 9월 이후 무려 14년여 만이다.

미켈 아르테타 아스널 감독의 주장시절이었다. 아스널은 이후 13차례 원정경기에서 5무8패에 그쳤다. 지난 시즌 22년 만에 EPL 우승컵을 들어올렸지만, 리버풀 원정 징크스는 끊어내지 못했다.

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아스널의 결승골은 전반 16분 터졌다. 카이 하베르츠는 데클란 라이스의 크로스를 왼발로 해결했다. 그는 독일 출신 EPL 통산 최다골 주인공으로 우뚝 섰다. 2020년 첼시 유니폼을 입고 EPL에 데뷔한 하베르츠는 통산 172경기에서 46골을 기록, 맨시티에서 활약했던 일카이 귄도안(221경기 45골)을 넘어섰다.

승점 24점(8승1패)의 아스널은 2연패(7승)의 늪에 빠진 맨시티(승점 21)를 넘어 EPL 선두로 올라섰다. 승점 15점(4승3무2패)의 리버풀은 5위에 위치했다.

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안도니 이라올라 감독이 아스널전 후 분통을 터트렸다. 0-1로 뒤진 전반 아스널 수비수 율리엔 팀버가 리버풀 공격수 알렉산더 이삭의 유니폼을 잡아당겼다. 이삭은 넘어지지 않고 버텼다. '화근'이었다. 앤디 매들리 주심은 페널티킥을 선언하지 않았다.

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이라올라 감독은 "명백히 유니폼을 잡아당겼다. 이삭이 골문 앞에서 헤더슛을 하려고 했지만 유니폼을 잡아당기는 바람에 할 수 없었다"며 "만약 그가 바닥에 넘어졌다면, 심판들은 100% 반칙을 선언했을 것이다. 그래야 마땅하지만, 현실은 그렇지 않다. 다음에는 이삭에게 바닥에 넘어지라고 말해야 할 거다. 그렇지 않으면 반칙을 선언하지 않을 거다"라고 분노했다. 그리고 "해답은 다이빙을 해야 한다는 것이다. 다이빙을 하지 않으면 심판이 인정해주지 않을 거다"라고 덧붙였다.

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프리미어리그 심판 출신인 대런 칸은 'BBC'를 통해 "팀버가 유니폼을 잡아당긴 것은 엄청난 위험을 감수한 행동이었다. 다른 날이었다면 파울이 선언되었을 수도 있다"며 "정말 아슬아슬한 상황이었다. 그러나 이삭이 항의조차 하지 않았다는 점이 흥미롭다"라고 했다.

러버풀의 주장 버질 반 다이크는 "중계 카메라가 50대나 있다. 카메라가 이렇게 많은데 왜 이삭이 항의해야 하나. 모두가 이 장면을 봤다. 결국 페널티킥은 주어지지 않았고 안타깝게도 경기에서 졌다. 아스널의 승리를 축하한다"고 비꼬았다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com