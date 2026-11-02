모레노호 악재, 결승골 넣어도 안 변하는 오현규 팀내 입지, 경기당 평균 출전시간 '30분'…심지어 카슴파샤전엔 측면 공격수로 플레이

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[스포츠조선 윤진만 기자]불과 6일 전 천금같은 결승골을 선물했다. 하지만 달라지는 건 없다.

국대 스트라이커 오현규(베식타시)가 또 후반 교체로 그라운드를 누볐다. 2일(한국시각) 튀르키예 카슴파샤의 레제프 타이이프 에르도안 스타디움에서 열린 카슴파샤와의 2026~2027시즌 튀르키예쉬페르리그 10라운드 원정경기에서 팀이 2-1로 앞선 후반 18분 주니오르 올라이탄과 교체투입돼 27분간 그라운드를 누볐다. 베식타시는 오현규 투입 후 동점골을 내주며 2대2로 비겼다.

11분-13분-25분-27분. 최근 리그 5경기에서 오현규의 출전 시간이다. 지난 9월12일 에르주룸스포르전(3대0 승)에서 선발로 90분 풀타임을 뛴 후 리그에서 선발 출전 기회를 잡지 못하고 있다. 리그 일정 사이사이 주중에 열리는 유럽유로파리그엔 최근 2경기 연속 선발 공격수로 나섰지만, 리그에선 두산 블라호비치가 1번, 오현규가 2번이다.

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오현규는 지난달 27일에 열린 9라운드 이스탄불 바샥셰히르전에서 교체투입 후 시즌 리그 마수걸이골이자 결승골을 폭발하며 2대0 승리를 이끌었다. 오현규의 원샷원킬 능력에 대한 찬사가 쏟아졌지만, 빈첸조 이탈리아노 베식타시 감독은 마치 '흐린 눈'으로 결승골 장면을 본 듯, 카슴파샤전에서 또 오현규를 외면했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 오현규가 자신의 득점이 파울 판정이 나자 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

유벤투스 출신 블라호비치는 이날 보란듯이 득점포를 가동하며 이탈리아노 감독의 신뢰에 응답했다. 하지만 이날 득점은 지난 10월 코셀리스포르전(2대1 승) 이후 4경기만에 기록한 것이었다. 지난여름 베식타시에 입단해 시즌 초 득점을 몰아쳤지만, 최근엔 영향력없는 플레이로 일관하고 있다. 그럼에도 팀의 '1번 공격수'는 블라호비치다.

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오현규는 심지어 블라호비치가 끝까지 그라운드에 남은 카슴파샤전에선 측면에서 윙어 롤을 맡았다. 볼 경합 승리 횟수 3회, 크로스 시도 2회를 기록하는 등 '미션'을 소화하기 위해 애썼지만, 뒷공간 침투와 슈팅과 같은 오현규의 장점을 발휘하기엔 어려움이 있었다. 오현규의 장점은 페널티 박스 안에서 펼쳐진다.

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지난시즌 도중 헹크에서 베식타시로 이적한 오현규는 2025~2026시즌 후반기 리그 13경기, 1088분을 뛰며 6골을 폭발했다. 올 시즌엔 리그 9경기, 274분 출전에 그쳤다. 경기당 평균 30분 남짓이다. 전형적인 조커의 기록이다.

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베식타시도 다잡은 경기를 놓치며 선두권 경쟁에서 멀어졌다. 이탈리아노 감독 용병술의 실패를 지적하지 않을 수 없다. 전반 28분 레안드로 트로사르, 후반 2분 블라호비치의 연속골로 2-0 리드하던 베식타시는 후반 15분 클라우도 빙크에게 만회골을 허용했고, 후반 42분 마르쿠스 라페르티에게 통한의 동점골을 내줬다.

최근 5경기에서 패-승-패-승-무 들쑥날쑥 행보를 보인 베식타시는 6승1무3패 승점 19점으로 4연승을 질주한 선두 갈라타사라이(승점 25)와의 승저마가 6점으로 벌어졌다. 베식타시 위엔 아메드(승점 23), 트라브존스포르(승점 22)가 있다. 두 팀 모두 연승 행진 중이다.

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아쉬움을 삼킨 오현규는 오는 6일 셀틱 원정에서 유로파리그 리그 페이즈 경기를 펼친다. 최근 흐름대로면 이날 블라호비치를 대신해 공격 선봉을 맡을 것으로 예상된다. 대표팀 동료 양현준(셀틱)이 부상 중이라, '코리안 더비'가 성사될 확률은 낮다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com