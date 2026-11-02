"나 때는 말이야" 텐 하흐 '대충격' 독설, 캐릭 향해 맨유 강등 경고…'악순환' 빠지면 '노답', 잔류 마지노선 17위의 눈물

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[스포츠조선 김성원 기자]에릭 텐 하흐 전 맨유 감독의 '독설'이 요란하다.

그는 맨유가 강등될 가능성이 있다고 경고해 충격을 던졌다. 맨유는 지난 31일(이하 한국시각) 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 첼시와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드에서 0대2로 패했다.

8월 31일 2라운드에서 리그 첫승을 거둔 이후 환희를 잊었다. 최근 2연패를 포함해 EPL 7경기 연속 무승의 늪(4무3패)에 빠졌다. 승점은 7점(1승4무4패)에 불과하다. 맨유는 잔류 마지노선인 17위까지 추락했다.

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텐 하흐 감독은 2일 'ESPN NL'과의 인터뷰에서 "맨유의 강등은 프리미어리그에서는 충분히 가능하다. 모든 팀이 강하기 때문이다. 모두 강력한 선수단이고, 모두 훌륭한 감독들"이라며 "만약 한 번이라도 잘못돼 악순환에 빠지게 된다면, 그때는 정말, 정말 어려워질 수 있다"고 지적했다.

2022년 맨유 지휘봉을 잡은 텐 하흐 감독은 첫 시즌 팀을 EPL 3위로 이끌었고, 리그컵 우승, FA컵 준우승으로 연착륙에 성공했다. 그러나 두 번째 시즌 급락했다. 맨유는 EPL에서 7위 이하 떨어진 적이 없지만 8위에 그쳤다. 다만 극적인 반전이 있었다. 맨유는 '맨체스터 라이벌' 맨시티를 꺾고 FA컵 우승컵을 들어올렸다.

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그러나 3년 차인 2024~2025시즌은 출발부터 최악이다. 텐 하흐 감독은 EPL 개막 후 9경기에서 단 3승만 거두며 14위(승점 11)라는 사상 최악의 성적을 냈다. 유로파리그에서도 리그 페이즈에서 36개팀 가운데 21위에 추락하면서 2024년 10월 결국 경질됐다.

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그러나 현재의 맨유는 텐 하흐 감독이 시절이 그리울 뿐이다. 마이클 캐릭 감독이 이번 시즌을 앞두고 대행 꼬리표를 뗐다. 하지만 '포스트 퍼거슨 저주'는 계속되고 있다. 맨유는 1973~1974시즌 이후 처음으로 모든 대회에서 원정 7경기 연속 승리를 거두지 못했다. 공교롭게 그 시즌 맨유는 강등됐다.

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네덜란드 출신인 텐 하흐 감독은 현재 '친정팀'인 FC트벤테의 테크니컬 디렉터로 재직 중이다. 그는 "맨유에서 우리는 꽤 잘했다고 생각한다. 아니, 꽤 잘한 정도가 아니라 그 이상이었다고 생각한다. 이보다 더 잘할 수는 없었을 것"이라며 "내가 팀을 맡기 전 6년 동안 트로피가 없었다. 난 트로피를 두 개나 땄고, 리그 3위도 했다. 물론 우리도 힘든 시기를 겪었다. 프리미어리그는 워낙 강팀들이 많아서 어려운 시기를 맞으면 정말 힘든 상황에 놓이게 된다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com