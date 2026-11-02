'충격, 떨어진 건 팀 성적만이 아니었다' 전북 현대 홈 관중 급감, 지난 주말 대전전 관중 반토막..작년 대비 약 3000명 줄었다

전북과 대전의 경기 전 모습 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대의 2026시즌 팀 성적이 추락한 가운데 홈 관중도 급감한 것으로 드러났다. 전북은 2일 현재 '하나은행 K리그1 2026' 파이널A 5위에 위치했다. 올해 홈 평균 관중은 지난해 대비 3000명 정도 줄었다. 성적 부진이 관중 흥행에도 마이너스 요인으로 작용하고 있다.

전북은 지난 주말(10월 31일) 전주월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 파이널 라운드 첫 홈경기를 가졌다. 0대0으로 비기며 큰 아쉬움을 남겼다. 최근 리그 두 경기 연속 무승부였다. 그런데 더욱 놀라운 건 '전주성'을 찾은 관중이었다. 경기 일이 토요일 오후 2시 황금 시간대였고, 날씨도 나쁘지 않았는데 입장 관중은 7654명이었다. 현장을 찾았던 한 올드 전북 팬은 "생각보다 관중이 적어 깜짝 놀랐다. 이미 우승이 물 건너간 상황에서 실망한 팬들이 경기장을 외면한 것 같다"고 말했다.

전북 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

전북의 올해 홈 평균 관중은 1만5360명이다. K리그와 코리아컵 '더블'을 달성했던 지난해 동기 시점의 평균 관중은 1만8536명이었다. 1년 만에 약 3000명 정도의 팬들이 빠진 것으로 드러났다. 한국프로축구연맹의 집계에 따르면 전년 동기 대비(누적 관중) 17.1% 줄었다. 올해 전북의 평균 관중은 팀 성적 부진으로 힘겨웠던 2024시즌의 수치(1만5560명)와 거의 동일하다.

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전북 홈 관중 추이는 후반기 팀 성적이 내리막을 탄 시점과 궤를 같이한다. 전북은 북중미월드컵 브레이크 이후 19경기에서 5승8무6패를 기록했다. 그 결과, 선두 FC서울과의 승점 차를 좁히지 못하며 조기 리그 우승을 내줬다. 전북은 후반기 치른 홈 10경기에서도 3승4무3패로 승리가 많지 않았다.

아쉬워하는 전북 현대 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

전북은 올해 '무관'이 확정됐다. 리그와 코리아컵 모두 정상 도전에 실패했다. 이제 현실적인 목표는 리그 2위다. 현재 2위 울산 HD(승점 54)와 5위 전북(승점 49)의 승점 차는 5점까지 벌어졌다. 전북의 SNS에는 최근 팀 성적 부진에 대한 아쉬움과 동시에 '홈 직관'을 가지 않고 TV로 시청하겠다는 팬들의 반응이 계속 올라오고 있다. 최근 이기지 못하는 전북 선수단에 실망한 팬 3000여명이 전주성을 찾지 않고 있는 셈이다. 일부 팬들은 '정정용 감독의 퇴진과 선수단의 변화가 필요하다'는 목소리를 내고 있다. 솔루션은 단 하나다. 승리하면 잠시 떠난 팬들의 발길을 돌릴 수 있다.

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전북은 파이널A 4경기를 남겨두고 있다. 강원(원정), 서울(홈), 울산(원정), 인천(홈)전이다. 기대에 미치지 못한 팀 성적만큼이나 급감한 관중 동원이 뼈아프다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com