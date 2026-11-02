걸어다니는 손흥민, '10번' 위치서 영향력 제로…'노답 경기력' LA FC, 하위권 미네소타에 전반 0-2 리드 허용 '충격'(전반 종료)

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[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민(34·LA FC)이 미네소타전 전반 45분 내내 자취를 감췄다.

손흥민은 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열리는 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 33라운드 홈 경기에서 어김없이 선발로 출전했으나 전반 45분동안 침묵했다. 전반 33분 한 차례 날카로운 슈팅은 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 걸어다니는 장면이 자주 연출됐다. 팀이 0-2로 끌려가던 전반 막바지엔 고개를 푹 떨구는 모습도 포착됐다. 감독 경질 이후로도 좀체 경기력이 살아나지 않는 LA FC는 이날도 졸전 끝에 중하위권인 미네소타에 연속골을 헌납하며 전반을 0-2로 끌려간채 마쳤다.

손흥민은 4-2-3-1 포메이션의 중앙 공격형 미드필더(섀도 스트라이커)로 선발 출격했다. '영혼의 단짝' 드니 부앙가가 원톱을 맡고, 아르만도 지프와 레오 왈타가 손흥민 양 옆 날개 역할을 맡는다. 이고르 제수스와 마티외 슈아니에르가 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 세르기 팔렌시아, 라이언 포르테우스, 애런 롱, 에디 세구라가 포백에 늘어섰다. 위고 요리스가 골문을 지킨다.

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미네소타는 호아킨 페레이라, 켈빈 예보아, 토마스 샹칼레이, 넥타리오스 트리안티스, 오웬 제네, 마우리시오 곤살레스, 체리온 발레리우스, 제페르손 디아스, 모리스 두간, 앤서니 마카니치, 드레이크 칼렌더로 선발 라인업을 꾸렸다.

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지난 2경기 연속 무승부에 그친 LA FC는 부진한 흐름이 미네소타전 전반전까지 이어졌다. 공격진은 손발이 맞지 않는 모습이었고, 중원 압박은 헐거웠다. 11위에 처진 미네소타에 주도권을 내준 채 경기를 어렵게 풀어갔다. 손흥민은 보이지 않았다. 전반 26분까지 볼 터치는 단 4회였다.

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미네소타가 선제골을 넣는 것이 자연스러운 흐름이었다. 아니나 다를까, 27분 날카로운 크로스로 LA FC 골문 앞 긴장감을 높인 미네소타가 29분 결국 선제골을 넣으며 앞서나갔다. 발레리우스의 롱 스로인을 LA FC 수비진이 박스 안에서 제대로 처리하지 못하면서 공이 뒤로 흘렀다. 이를 페레이라가 강력한 왼발슛으로 골망을 흔들었다.

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실점 후 손흥민이 팔을 걷어붙였다. 상대 진영에서 패스를 받은 손흥민은 페널티 아크 부근에서 간결한 개인기로 마크맨을 따돌린 후 골문 우측 하단을 노리고 왼발 중거리슛을 시도했다. 공은 낮고 강하게 날아갔으나, 상대 골키퍼 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.

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34분, LA FC는 도리어 추가골을 내주는 최악의 상황을 맞았다. LA FC 박스 부근에서 높이 뜬 공을 예보아가 동료 발레리우스에게 헤더 패스를 내줬고, 발레리우스가 논스톱 오른발 슈팅으로 다시 골망을 갈랐다. 미네소타는 2개의 슛으로 2골을 만들어내는 높은 집중력을 선보였다.

후반 45분 손흥민의 드리블에서 시작된 공격 상황에서 부앙가가 야심차게 중거리 슈팅을 시도해봤지만, 골키퍼 정면으로 향하면서 막혔다. 전반은 그대로 LA FC가 0-2로 끌려간 채 마쳤다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com