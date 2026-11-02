韓 축구 초대형 변수! '에이스' 이강인 평가 뒤집히나, 시메오네는 별말 없는데..."영향력 발휘 못하는 시간 길어져"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인에 대한 아쉬운 평가, 반전시키기 위해선 활약이 필요하다.

스페인의 아스는 1일(한국시각) '디에고 시메오네 감독은 그가 경기 관여도를 높일 수 있는 위치를 찾기 위해 노력하고 있다'며 이강인의 포지션에 대해 언급했다.

아스는 '현재 오른쪽 측면은 줄리아노가 맡고 있다. 이강인은 세컨드 스트라이커 역할로 나설 때는 경기 중 영향력을 발휘하지 못하는 시간이 길어질 때가 있다'며 '일단 경기에 관여하기 시작하면, 그는 언제나 날카롭고 본능적인 움직임을 보여준다. 그는 끊임없이 골문을 노리며, 좋은 움직임을 바탕으로 동료들에게 기회를 만들어주려 부단히 노력한다'고 설명했다.

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당초 이강인은 올 시즌 아틀레티코 마드리드에 합류할 당시 여러 기대와 전망이 쏟아졌다. 가장 중요한 부분은 이강인의 포지션과 활용에 대한 문제였다. 유력한 포지션은 역시나 최전방, 앙투완 그리즈만의 7번을 물려받은 선수이기에 그간 측면에 머물렀던 모습에서 벗어나 최전방을 오가며 공격적으로 시메오네 감독이 활용할 수 있다는 예측이 나왔다.

실제로 아틀레티코 이적 이후 이강인은 우측과 최전방을 오가며 활약하고 있다. 출전하는 경기 대부분에서 영향력을 보여주는 장면은 꾸준히 나오고 있다. 문제는 공격포인트다. 세컨톱 자리에서 출전한다면 단순히 날카로움 움직임, 패스에서만 그쳐서는 안 된다. 직접 해결할 수 있는 능력이 영향력과 직결될 수 있는 문제다. 앞서 그 자리를 소화했던 그리즈만의 영향력을 고려하면 이강인의 공격포인트 생산력이 아쉬운 것은 사실이다.

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다만 이강인에게도 현재 포지션에 대한 적응은 필요할 수밖에 없다. 그간 에이스이자, 공격을 돕는 조력자 역할에 더 익숙했던 이강인이 직접 해결사로서 나서기 위해서는 여러 조정이 필요하다. 시메오네 감독도 이를 최대한 극대화하기 위한 방안을 매 경기 찾아나가고 있다. 다행히 이 과정에서 팀 경기력은 꾸준히 유지되고 있고, 이강인 또한 선발 자리를 지키고 있다. 이런 과정을 통해 이강인이 세컨톱에서 영향력을 발휘하는 시간을 늘려가는 것이 중요할 전망이다.

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한편 시메오네 감독은 이강인에 대한 아쉬운 평가에도 불구하고 팀의 경기력에 대해서는 만족감을 드러냈다. 그는 직전 레반테전 승리 이후 "팀의 경기력에 만족한다"며 "우리는 경기에 적응하고, 공격 기회를 만들어냈다. 선제골 이후, 선수들은 우리가 상대를 위협할 수 있다는 것을 깨달았고, 결국 또 득점에 성공했다"고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com