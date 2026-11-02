'아시아 8강' 한국 축구, FIFA U-17 월드컵 최종엔트리 확정…11일 출국→19일 우간다와 1차전

사우디아라비아 제다 킹 압둘라 스포츠 시티 트레이닝 피치C / AFC U17 아시안컵 사우디아라비아 2026/ U17 대표팀/ 8강전/ 한국 vs 우즈베키스탄/ 문지환/득점/골세레모니/ 환호/사진 홍석균

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[스포츠조선 김성원 기자]2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵에 출전할 최종엔트리가 확정됐다.

대한축구협회는 21명의 최종 명단을 2일 공개했다. 김현준 감독이 이끄는 남자 U-17 대표팀의 최종엔트리에는 골키퍼 3명, 수비수 7명, 미드필더 9명, 공격수 2명이 이름을 올렸다.

2025년부터 2029년까지 매년 카타르에서 개최되는 FIFA U-17 월드컵은 올해는 19일부터 12월 13일까지 열린다. 총 48개국이 참가하며, 4개팀씩 12개조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1, 2위팀과 3위팀 중 성적 상위 8개팀이 32강 토너먼트에 진출한다.

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지난 9월 스위스에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 프렌드십컵에 참가한 선수 대부분이 명단에 올랐다. 그 외에 김건호(인천U18), 안선현(포항U18)이 지난 8월 5차 소집 이후 다시 부름을 받았다.

소속팀 별로 보면 프로구단 산하 유스팀 소속 선수가 19명이다. 학원팀 소속은 이승화(보인고)와 백건(신평고) 2명이다. 연령별로는 해당 연령대인 2009년생이 20명이며, 미드필더 임지성(전북현대 U18)이 유일하게 2010년생이다.

사우디아라비아 제다 킹 압둘라 스포츠 시티 트레이닝 피치C / AFC U17 아시안컵 사우디아라비아 2026/ U17 대표팀/ 8강전/ 한국 vs 우즈베키스탄/ 한국 패배/승부차기 패배/아쉬움/사진 홍석균

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대표팀은 지난 5월 사우디아라비아에서 개최된 2026 AFC U-17 아시안컵에서 8강에 진출하며 월드컵 본선 출전권을 확보했다. 대표팀은 조별리그를 통과하여 8강에 진출했으나 우즈베키스탄을 상대로 승부차기에서 패해 준결승 진출에는 아쉽게 실패했다.

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김현준호는 2일부터 7일까지 코리아풋볼파크에서 국내 최종훈련을 진행하고 11일 결전지인 카타르 도하로 출국, 현지 적응 훈련을 하며 월드컵 본선 무대를 준비한다.

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B조에 편성된 대한민국은 19일(이하 한국시각) 우간다와 조별리그 1차전을 시작으로 22일 뉴칼레도니아, 25일 에콰도르와 차례로 맞붙는다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com

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◇2026 FIFA U-17 월드컵 최종엔트리(21명)

GK=장준영(포항 스틸러스 U18) 이승화(서울 보인고) 김건호(인천 유나이티드 U18)

DF=강무성 태도윤(이상 울산 HD U18) 최민준 성민수(이상 포항 스틸러스 U18 )최건민(전북 현대 U18) 김정현(수원 삼성 U18) 최재혁(강원FC U18)

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MF=정하원(FC서울 U18) 한승민 임지성(이상 전북 현대 U18) 박경훈 이인우(이상 수원 삼성 U18) 박주호(부산 아이파크 U18) 안선현(포항 스틸러스 U18) 김지호(대전하나시티즌 U18) 백건(충남 신평고)

FW=김지우(부산 아이파크 U18) 남이안(울산 HD U18)