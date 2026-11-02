[오피셜]'韓 국가대표' 카스트로프, 부상 복귀 후 첫 코리안더비 출전하나...포칼 16강 상대 확정, '한국 국대 공격수' 이호재의 다름슈타트

사진=카스트로프 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프가 출전할 수있는 독일축구연맹(DFB) 포칼 16강 상대가 확정됐다.

DFB는 2일(한국시각) '2026~2027시즌 DFB 포칼 16강 대진이 확정됐다'고 공식 발표했다.

DFB는 '최다 우승팀이자 디펜딩 챔피언인 바이에른 뮌헨은 헤르타 베를린을 홈으로 불러들여 경기를 치른다. 작년 결승 진출팀인 VfB 슈투트가르트는 디나모 드레스덴을 홈에서 맞이한다. 또한, 2017년 DFB 포칼 결승전의 리매치인 아인트라흐트 프랑크푸르트와 보루시아 도르트문트, 그리고 분데스리가 팀인 바이어 레버쿠젠과 RB 라이프치히의 맞대결도 성사되었다'고 밝혔다.

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사진=X 캡처

이어 '16강은 2026년 12월 1일과 2일에 걸쳐서 열린다. 8강은 2027년 2월 2, 3일, 9, 10일에 열린다. 준결승은 2027년 4월 20일과 21일에 열리며, 베를린 올림픽 스타디움에서 열리는 결승전은 2027년 5월 29일이다'고 설명했다.

김민재의 소속팀인 바이에른 뮌헨이 헤르타 베를린, 설영우의 소속팀 아우크스부르크가 보훔 등을 만나는 가운데, 또 한 명의 분데스리가 카스트로프의 소속팀 묀헨글라트바흐의 상대는 다름슈타트로 확정됐다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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카스트로프는 최근 부상에서 복귀해 첫 경기를 치렀다. 파더보른과의 리그 경기에서 교체로 출전하며 13분 가량을 소화했다. 카스트로프는 앞서 지난 8월 당시 부상으로 수술을 피하지 못했다. 친선 경기에서 어깨 탈골 부상을 입었고, 추가 진단 결과 수술이 필요한 것으로 나타났다. 이후 카스트로프는 수술을 무사히 마치며 재활에 매진했다. 최근 복귀까지 성공하며 다시 활약할 준비에 돌입할 것으로 보인다.

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다름슈타트와의 맞대결에서는 코리안더비도 기대할 수 있다. 다름슈타트에는 한국 대표팀을 경험한 공격수인 이호재가 활약 중이다. 이호재는 올 시즌 리그 10경기에 출전해 2골1도움을 기록 중이다. 지난 엘버스베르크와의 포칼 32강 경기에서도 선발 출전해 활약한 바 있기에 묀헨글라트바흐와의 맞대결도 출전이 기대된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com