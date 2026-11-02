[MLS 리뷰]모레노호 투톱 초비상, '10번' 손흥민 3경기째 침묵→90분 내내 전방 고립…LA FC, 하위권 미네소타에 1-3 '대참사'

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[스포츠조선 윤진만 기자]감독만의 문제가 아니었다. LA FC가 올 시즌 최악의 경기력으로 하위권 팀에 충격패했다. '손세이셔널' 손흥민도 부진을 면치 못했다.

LA FC는 2일(한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 33라운드 홈 경기에서 전반에만 두 골을 헌납하며 1대3 완패했다. 지난달 15일 오스틴전에서 3대1로 승리한 뒤 뉴욕시티, LA갤럭시와 각각 1대1과 2대2로 비긴 LA FC는 3경기 연속 무승 늪에 빠졌다. 플레이오프 진출 확정 후 상위권 진입을 목표로 이날 승리를 노렸지만, 5경기만의 패배로 6위(승점 47)에 머물렀다. 서부리그 선두 밴쿠버(승점 61)와의 승점차는 14점, 3위 새너제이(승점 52)와의 승점차는 5점으로 각각 벌어졌다.

90분 풀타임 뛴 손흥민은 3경기 연속 득점 침묵을 이어갔다. 2026년 북중미월드컵 이후인 8월 4경기 연속 침묵 이후 처음이다. 지난 9월 경질된 마크 도스 산토스 전 감독의 뒤를 이어 지휘봉을 잡은 사비 타마리트 감독대행 체제에서 10번 역할을 맡은 손흥민은 이날도 전반 단 한 차례 슈팅만을 기록했을 뿐 전방에서 어떠한 영향력도 끼치지 못한 채 팀의 패배를 바라만 봐야 했다. 손흥민은 올 시즌 30경기 중 23경기에서 침묵했다. 시즌 득점 기록은 7골. 이날 슈팅 2개, 키패스 4개, 볼터치 미스 4개, 패스 성공률 87%를 기록, 평점(소파스코어) 6.6점에 그쳤다.

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손흥민, 미네소타전 히트맵. 출처=소파스코어

손흥민은 4-2-3-1 포메이션의 중앙 공격형 미드필더(섀도 스트라이커)로 선발 출격했다. '영혼의 단짝' 드니 부앙가가 원톱을 맡고, 아르만도 지프와 레오 왈타가 손흥민 양 옆 날개 역할을 맡는다. 이고르 제수스와 마티외 슈아니에르가 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 세르기 팔렌시아, 라이언 포르테우스, 애런 롱, 에디 세구라가 포백에 늘어섰다. 위고 요리스가 골문을 지킨다.

미네소타는 호아킨 페레이라, 켈빈 예보아, 토마스 샹칼레이, 넥타리오스 트리안티스, 오웬 제네, 마우리시오 곤살레스, 체리온 발레리우스, 제페르손 디아스, 모리스 두간, 앤서니 마카니치, 드레이크 칼렌더로 선발 라인업을 꾸렸다.

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지난 2경기 연속 무승부에 그친 LA FC는 부진한 흐름이 미네소타전 전반전까지 이어졌다. 공격진은 손발이 맞지 않는 모습이었고, 중원 압박은 헐거웠다. 11위에 처진 미네소타에 주도권을 내준 채 경기를 어렵게 풀어갔다. 손흥민은 보이지 않았다. 전반 26분까지 볼 터치는 단 4회였다. 미네소타가 선제골을 넣는 것이 자연스러운 흐름이었다. 아니나 다를까, 27분 날카로운 크로스로 LA FC 골문 앞 긴장감을 높인 미네소타가 29분 결국 선제골을 넣으며 앞서나갔다. 발레리우스의 롱 스로인을 LA FC 수비진이 박스 안에서 제대로 처리하지 못하면서 공이 뒤로 흘렀다. 이를 페레이라가 강력한 왼발슛으로 골망을 흔들었다.

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손흥민은 전반 33분 날카로운 슈팅 능력을 뽐냈다. 아크 부근에서 마크맨을 따돌린 후 골문 우측 하단을 노리고 왼발을 휘둘렀다. 공은 낮고 빠르게 날아갔으나 '월드컵 영웅' 보지냐를 닮은 상대 골키퍼 칼렌더의 선방에 막혔다. LA FC는 기회 뒤에 위기를 맞았다. 34분, 예보아의 헤더 패스를 발레리우스가 박스 안에서 논스톱 오른발 슈팅으로 연결, 요리스가 지키는 LA FC 골문을 또 열어젖혔다. 전반은 LA FC가 0-2로 끌려간 채 마쳤다.

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손흥민은 전반 막판 반짝였을 뿐, 후반전에도 전방에 고립됐다. LA FC는 후반 5분 상대의 역습 상황에서 추가골을 헌납할 뻔했으나, 곤살레스의 슛이 골대를 살짝 벗어났다. 은코시 타파리, 타일러 보이드, 세르지오 바스케스 등 교체 자원 투입 효과는 거의 볼 수 없었다. 후반 23분 손흥민의 슛은 상대 선수 몸에 맞았다.

후반 36분, LA FC는 3번째 골을 내주며 와르르 무너졌다. 선제골 주인공 페레이라가 골문 구석에 꽂히는 왼발슛으로 멀티골을 뽑았다. LA FC에 더 이상 희망은 없어 보였다. LA FC는 후반 45분 바스케스가 환상적인 오버헤드킥으로 만회골을 넣었지만, 거기까지였다. 경기는 그대로 LA FC의 1대3 완패로 끝났다.

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손흥민의 침묵을 지켜보는 로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독의 마음은 착잡할 수밖에 없다. 11월 A매치 명단에 발탁한 공격수들이 동반 부진에 빠졌다. 지난 9~10월 통합 A매치 4연전에서 손흥민과 투톱을 이룬 오현규(베식타시)는 소속팀에서 주전 입지를 잃었다. 이날 카슴파샤와의 2026~2027시즌 튀르키예쉬페르리그 10라운드 원정경기(2대2 무)에서 후반 18분 교체투입해 27분 남짓 '측면 공격수'로 뛰었다. 오현규는 최근 리그 4경기 연속 후반 교체로 뛰고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

로이터연합뉴스, 소파스코어