"맨시티, 브라이턴전 안방패! 이걸 맞혔다고?" 대이변에도 축구토토승무패 1등 적중 2건!1등 총적중금 9억9559만원[오피셜]

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 스페인 라리가 등 해외 축구 14경기를 대상으로 진행한 축구토토 승무패 65회차에서 1등 적중 2건이 나왔다고 밝혔다.

11월 2일(월) 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 발표한 적중결과에 따르면, 지정된 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등은 2건으로 집계됐다. 전회차 이월금 2억9828만 750원이 포함된 1등 총 적중금은 9억 9559만원이며, 1건당 4억 9779만 5000원이 지급된다.

2등은 57건이 적중했으며, 개별 적중금은 489만 3400원이다. 이어 3등은 658건(21만 1950원), 4등은 4,901건(5만 6920원)이 적중에 성공했다. 이번 회차의 1등부터 4등까지 전체 적중 건수는 5618건이다. 이번 회차의 경기 결과는 승(홈팀 승리) 8경기, 무(무승부) 2경기, 패(홈팀 패배) 4경기였다.

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먼저, 맨시티-브라이턴(5경기)전에서는 맨시티가 안방에서 0-1로 패하는 이번 회차 최대 이변이 나왔다. 맨시티는 브라이턴을 상대로 한 골도 만회하지 못한 채 예상 밖의 일격을 당했다. 주요 빅매치인 리버풀-아스널(12경기)전에서는 원정팀 아스널이 1-0으로 승리하며 승점 3점을 챙겼다.

레알 마드리드는 라싱 산탄데르 원정에서 3-0 완승을 거두며 공식전 6연승을 이어갔다. 앞서 챔피언스리그에서 라이프치히를 4-1로 꺾고, 바르셀로나와의 엘클라시코에서도 2-1로 승리한 레알은 이번 경기에서도 세 골 차 대승으로 상승세를 유지했다.

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이 밖에 토트넘은 안방에서 크리스털 팰리스를 2-0으로 제압했고, 아틀레틱 빌바오도 레알 소시에다드를 2-1로 꺾었다. 헐시티-입스위치(4경기)전과 애스턴 빌라-풀럼(9경기)전은 각각 2-2와 1-1 무승부로 마무리됐다.

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다음 회차인 축구토토 승무패 66회차는 2026-2027 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 14경기를 대상으로 2일(월) 오전 8시부터 발매를 개시했으며, 오는 11월 3일(화) 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 베트맨에서 구매할 수 있다.

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66회차에는 챔피언스리그 리그 페이즈 주요 맞대결이 포함됐다. 11월 4일(수) 오전 5시(이하 한국시간)에는 AT마드리드-바이에른 뮌헨(3경기)전이 리야드 에어메트로폴리타노에서 열린다. 같은 시간 맨유-AS로마(4경기)전은 올드 트래포드에서, 비야레알-PSG(7경기)전은 세라미카 스타디움에서 진행된다.

이어 5일(목) 오전 2시 45분에는 페네르바체-리버풀(9경기)전이 열리며, 오전 5시에는 포르투-나폴리(11경기)전과 라이프치히-맨시티(13경기)전 등이 펼쳐진다.

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한국스포츠레저 관계자는 "이번 승무패 65회차에서는 맨시티가 브라이턴에 패하는 이변 속에서도 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중이 2건 나왔다"며 "다음 66회차에는 챔피언스리그 주요 맞대결이 포함된 만큼, 축구팬들의 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.축구토토 승무패 적중결과 및 대상경기 정보 등 자세한 내용은 베트맨 사이트에서, 경기 분석 콘텐츠는 베트맨 내 토토가이dp에서 확인할 수 있다.