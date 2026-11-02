"국대 대체 왜 안 뽑혔나" '韓 국가대표 유망주' 김민수 초대박, 이적 반 시즌 만에 영입 관심 예고..."EPL-라리가 관심, 구단도 걱정할 것"

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수의 이적 관심에 대한 소식이 등장했다. 레인저스에서의 활약에 빅리그가 주목할 수 있다는 전망이었다.

영국의 풋볼인사이더는 31일(한국시각) '레인저스는 김민수가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적설에 휩싸여 마음이 흔들리까봐 우려하고 있다'고 보도했다.

풋볼인사이더는 '김민수는 지금과 같은 활약을 이어간다면 EPL로 이적하거나, 라리가로 복귀할 가능성이 있다고 한다. 레인저스 이적 이후 아직 득점과 도움을 기록하지 못했지만, 김민수는 많은 팬들의 관심을 받고 있고 활약도 예의주시하고 있다. 맨유의 스카우트였던 믹 브라운은 이미 김민수의 이적 가능성이 레인저스에 걱정거리일 것이라고 말했다'고 전했다.

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AP연합뉴스

이어 '레인저스 입단 초기부터 이적 가능성에 대한 소문이 돌며 우려의 목소리가 나오고 있다. 레인저스는 장기적으로 김민수를 붙잡는 것에 어려움을 겪을 수 있다. 다만 구단은 1월 이적시장에서는 그를 이적시킬 계획이 없다고 알려졌다. 김민수는 데릭 매키니스 감독 체제에서 중요한 선수로 자리매김했으며, 여러 추측에도 불구하고 당분간 핵심 역할을 수행할 것이다. 여러 구단이 그의 활약을 주시하고 있으며 레인저스는 이번 시즌 성공을 목표로 하고 있기 때문에 김민수를 이적보낼 가능성이 현재는 없다'고 설명했다.

올여름 이적시장을 뜨겁게 달군 이적 중 하나는 김민수의 레인저스행이었다. 지로나 시절부터 꾸준히 주목받는 유망주였던 김민수는 2025~2026시즌 안도라 임대를 통해 성장한 모습을 보여줬다. 마침 지로나가 2부 리그로 추락하며 김민수의 행보에 많은 팀이 주목했고, 그중 김민수의 손을 잡은 팀은 레인저스였다. 구단은 구단 역대 최고 이적료 지불과 더불어 김민수에게 강력한 주전 보장 의지까지 내비치며 영입을 성사시킨것으로 알려졌다.

로이터연합뉴스

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김민수는 기대에 어울리는 활약을 보여주기 위해 노력 중이다. 매 경기 윙어로 선발 출전해 위협적인 움직임과 패스로 공격진에 활력을 더하고 있다. 아직 13경기에서 공격포인트가 없는 점이 유일한 아쉬움이지만, 경기 내 영향력이 꾸준한 점을 고려하면 득점이 터지는 것도 시간 문제다. 이런 활약 덕분에 빠른 시일 내에 빅리그에서도 김민수를 향한 구애가 늘어날 것이라는 전망이 나오고 있다.

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김민수로서도 빅리그의 제안은 매력적일 수밖에 없다. 세계 최고 리그로 꼽히는 EPL, 적응이 필요 없는 라리가 등 다양한 명문 구단에서 제안이 온다면 이적까지 고려할 수 있다. 다만 레인저스가 올 시즌은 김민수를 지키겠다는 입장이기에 당분간은 스코틀랜드 무대에서의 활약이 지속될 거승로 보인다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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한편 김민수는 9~10월 A매치 당시 로베르트 모레노 임시 감독의 부름을 받아 명단에 승선했던 것과 달리 이번 11월 A매치 명단에는 오르지 못했다. 팬들은 지난 A매치 당시 김민수가 보여준 번뜩임과 투지를 높게 평가했기에 이번 명단 승선 불발에 강한 아쉬움을 표하기도 했다. 다시 A대표팀 승선을 위해서라도 빅리그 이적과 선수로서의 성장이 중요해진 김민수다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com