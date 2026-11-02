은퇴 후에도 멈추지 않는 '철인' 제임스 밀너, 첫 마라톤 '3시간9분4초'로 가볍게 완주…"2년 전이었으면 서브3 달성할 수 있었다"

출처=기브미스포츠 SNS 캡쳐

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]축구계 대표 '철인' 제임스 밀너(40·은퇴)의 열정은 식을 줄 모른다.

지난 2025~2026시즌을 끝으로 현역 생활을 마감한 잉글랜드 출신 미드필더 밀너는 최근 뜻밖의 장소에서 포착됐다. 뉴욕 마라톤에 참가한 약 6만명 중 밀너도 있었다. 뉴욕 마라톤은 뉴욕의 5개 자치구를 통과해 맨해튼의 센트럴 파크에서 마무리되는 42.915km 코스다.

형광 노란색 조끼를 입고 질주하는 밀너의 모습을 알아본 팬들은 놀라움을 감추지 못했다. 뉴욕 로드 러너스 앱에 따르면, 밀너는 1마일당 평균 7분13초의 페이스로 달렸으며, 최종 3시간9분4초 기록으로 완주했다. 그는 전반부를 1시간31분, 후반부를 1시간38분에 주파했다. 후반부로 넘어가면서 다소 페이스를 늦춘 것으로 보인다. 하지만 '40세 일반인'의 기록 치고는 상당하다.

Advertisement

노력의 결과물이다. 밀너는 대회 전 인공지능(AI) 모델을 활용해 마라톤 훈련을 했다고 밝혔다. 일주일에 3~4회 달리기 연습을 하면서 AI와 의견을 주고받으며 훈련 방식을 구상했다고 했다. 그는 '렛츠런 닷컴'과의 인터뷰에서 "몇 년 전이었다면 충분히 '서브 3'(3시간 이내 완주)를 달성할 수 있었을 텐데, 선수 생활이 예상보다 길어졌다"라고 말했다.

2002년, 16세 나이로 리즈 유나이티드에서 프로데뷔한 밀너는 뉴캐슬, 애스턴빌라, 맨시티, 리버풀, 브라이튼을 거쳐 24년만에 긴 커리어에 마침표를 찍었다. EPL 통산 최다 출전 기록인 658경기를 뛰었다. 한국인 프리미어리거인 박지성 손흥민의 시대를 모두 함께했다. 2009년부터 2016년까지 잉글랜드 대표로 A매치 61경기에 나섰다.

Advertisement

밀너는 "2년 전 무릎 수술을 받았다. 수술에서 깨어났을 때 발을 움직일 수 없었다. 당일 상태 확인을 위해 두 번째 수술을 받아야 했고, 그 후 6개월 동안 발을 전혀 움직일 수 없었다. 신경 손상이 있었기 때문이다. 제대로 걷지 못하는 상황에서 다시 회복해 프리미어리그에서 축구를 하고, 이제는 마라톤 완주까지 도전하게 된 만큼, 기록에 너무 연연하고 싶진 않다"라고 했다.

Advertisement

이어 "물론 나는 승부욕이 강한 사람이라, 잘해내고 싶은 마음도 크다. 하지만 그 힘든 과정을 겪어냈고, 또 오랜시간 축구 선수로 뛰며 몸에 많은 부담이 쌓여왔다는 점을 생각하면, 이번 마라톤의 목표는 그저 즐기면서 완주하는 것이다. 뉴욕은 제 첫 마라톤을 하기엔 정말 특별한 장소다. 뉴욕 마라톤의 50주년이기도 하다. 이 코스에서 달린다는 건 정말 특별하다"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com