"호날두? 8년 전에 이미 끝났어" 맨유 떠나고 101골 넣었는데 이런 평가를…텐하흐 직격, 대체 왜

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 에릭 텐하흐 전 맨체스터 유나이티드 감독이 크리스티아누 호날두(알 나스르)를 향해 또 독설을 날렸다.

텐하흐 감독은 1일(이하 한국시각) 네덜란드 ESPN에 출연해 "모든 강팀은 최고의 선수를 받아들여야 한다. 하지만 최고의 선수 역시 팀을 위해 자신을 맞출 줄 알아야 한다"며 "그것이 바로 호날두의 문제였다"고 지적했다. 그는 "오해하지 않았으면 좋겠다. 호날두는 당연히 위대한 선수다. 세계 축구 역사상 최고의 선수 가운데 한 명"이라면서도 "하지만 현실적으로 그는 지난 7~8년 동안 더 이상 기대에 부응하지 못했다. 유벤투스 시절부터 사실상 끝난 것이었다"고 주장했다. 또 "레알 마드리드의 뛰어난 점이 바로 그것이다. 선수가 언제 하락세에 접어드는지 알아본다"며 "외부에서는 아직 전성기라고 생각하지만 실제로는 더 이상 이전과 같은 경기력을 보여주지 못하는 시점에 결별한다"고 말했다.

텐하흐는 호날두의 경기력 저하를 단순히 나이 때문이라고 보지도 않았다. 그는 "나는 호날두에게 특별한 지위를 인정했다. 직접 찾아가 어떤 축구를 할 것인지, 그에게 어떤 역할을 기대하는지 설명했다"고 밝혔다. 그러면서 "하지만 결국 선수 자신도 그에 맞는 모습을 보여줘야 한다. 호날두는 더 이상 한계까지 자신을 몰아붙이지 못했다"고 주장했다.

Advertisement

호날두의 철저한 자기관리와 훈련 태도에 대한 일반적인 평가에도 의문을 제기했다. 텐하흐는 "그가 항상 엄청난 훈련 강도를 유지한다는 것은 완전히 사실은 아니다. 그런 이미지가 만들어져 있는 것"이라며 "호날두는 여전히 득점 기회를 마무리할 능력이 있다. 하지만 프리미어리그의 속도와 강도를 따라가려면 충분한 체력이 필요하다. 당시에는 그것이 불가능했다"고 설명했다.

텐하흐와 호날두의 갈등은 2022년으로 거슬러 올라간다.

AP연합뉴스

Advertisement

2021년 유벤투스를 떠나 맨유로 복귀한 호날두는 첫 시즌 공식전 38경기에서 24골을 터뜨렸다. 하지만 2022년 여름 텐하흐 감독이 부임하면서 입지가 크게 달라졌다. 텐하흐는 팀의 압박과 활동량을 강조했고, 호날두는 선발 명단에서 제외되는 일이 잦아졌다. 결국 2022년 10월 토트넘전에서 호날두가 교체 출전을 거부하고 경기 종료 전에 그라운드를 떠나는 사건이 발생했다. 호날두는 영국 방송인 피어스 모건과 인터뷰에서 "텐하흐 감독이 나를 존중하지 않기 때문에 나도 그를 존중하지 않는다"며 배신감을 드러냈다. 결국 맨유와 호날두는 계약을 해지했다. 호날두는 이후 사우디아라비아 알 나스르로 이적했다. 텐하흐 감독은 2024년 10월 맨유에서 성적부진으로 경질됐다.

Advertisement

텐하흐는 지난달 영국 디애슬레틱과 인터뷰에서도 호날두를 향한 불만을 드러냈다. 그는 당시 "호날두는 훈련을 충분히 소화하지 않았고, 경기에 필요한 체력 수준을 끌어올리지 못했다. 팀을 실망시켰고 나도 실망시켰다"고 주장했다.

Advertisement

호날두는 2018년 레알 마드리드에서 유벤투스로 이적 후 3년 동안 134경기에서 101골을 기록했다. 맨유 복귀 후에도 24골을 기록하며 꾸준한 득점력을 과시했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com