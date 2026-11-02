"토트넘이 새로운 손흥민을 찾았다" 힘들었던 1년의 기다림…후계자 찾기 드디어 끝? "아카데미 출신에게 큰 부담"

손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 그토록 바라던 손흥민의 후계자를 드디어 찾은 것일까. 팬들이 더이상 과거를 그리워하지 않아도 된다는 의견이 나온다. 그 중심에는 루카 윌리엄스 바넷(18)이 있다.

영국 매체 '풋볼 팬캐스트'는 2일(한국시각) '토트넘이 새로운 손흥민을 찾았다'고 보도했다.

사진=토트넘 홋스퍼

1년 전 손흥민이 UEFA 유로파리그 우승을 끝으로 팀을 떠난 뒤 토트넘은 침체기를 맞았다. 토트넘은 해리 케인의 공백만큼이나 손흥민의 빈자리가 클 것이라 예상하지는 못했다. 금세 대체자를 찾을 것으로 기대했는데 쉽지 않았다. 마티스 텔과 윌손 오도베르, 사비 시몬스 모두 손흥민을 대체할 선수는 아니었다. 이후 텔은 이번 시즌 다시 한번 시험대에 올랐다. 오마르 마르무시, 사비우 등과 함께였다. 세 선수 모두 인상적인 모습을 보여주긴 했지만, 손흥민의 꾸준함에 비할 바는 아니었다.

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결국 토트넘은 10대 유망주에게 눈을 돌렸다. 윌리엄스 바넷은 1군에서 기회를 받자마자 팀에 활력을 불어넣었다. 지난 1일 크리스털 팰리스와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 데뷔전을 치른 윌리엄스 바넷은 짧은 출전 시간 속에서 단 9차례 공을 터치했지만, 좋은 몸놀림으로 눈도장을 찍었다. 윌리엄스 바넷은 왼쪽 측면에서 팰리스 수비수 여러 명을 제치고 돌파했다. 이리저리 방향을 바꾸며 수비수들을 속인 뒤 모하메드 쿠두스를 향해 정확하게 크로스를 전달하기도 했다. 윌리엄스 바넷은 유소년 팀에서 즐겨 하던 플레이를 EPL에서도 그대로 재현하면서 자신의 역량을 보여줬다.

매체는 '왜 그가 손흥민 이후 토트넘 최고의 윙어가 될 수 있는 선수인지 알려줬다'며 '아카데미 출신 선수의 어깨에 너무 큰 부담을 지우는 것일 수도 있지만 그는 그 부담을 받아들일 만한 능력을 갖추고 있다'고 극찬했다.

사진=토트넘 홋스퍼

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윌리엄스 바넷이 선발 출전하는 모습을 보기까지는 조금 더 인내심을 가져야 할 수도 있다. 그리 오랜 시간이 걸리지는 않을 것으로 보인다. 데 제르비 감독은 팰리스전 이후 윌리엄스 바넷에 대해 "정말, 정말 대단한 재능을 가진 선수다"고 평가했다.

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토트넘은 최근 4경기에서 무패 행진을 달리고 있다. 시즌 초반 부진을 털어내고 팀에 여유가 생긴 만큼 윌리엄스 바넷과 같은 유망주들을 시험해 볼 기회가 많아질 것으로 예상된다. 그가 손흥민의 뒤를 이을 진정한 후계자로 성장할 수 있을지 팬들의 기대는 커지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com