손흥민 "내 자리 그냥 물려줄 생각 없어" 확실한 경고였다...'훈련 강도 비판' 양민혁, 경쟁자는 이미 EPL 데뷔 "SON같은 모습 선보여"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 경고가 현실이 되고 있다. 양민혁이 떠난 사이 토트넘 유망주가 1군 도약을 준비 중이다.

영국의 스퍼스웹은 2일(한국시각) '토트넘의 유망주 루카 윌리엄스-바넷이 교체 출전해 인상적인 리그 데뷔전을 치른 후 찬사를 받았다'고 보도했다.

토트넘은 1일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 크리스털 팰리스와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드 경기에서 2대0으로 승리했다. 토트넘은 오랜만에 3연승을 달리며 리그 최하위에 머물던 최악의 흐름을 극복해냈다. 어느새 순위도 8위까지 올라섰다.

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이날 경기 토트넘의 승리와 더불어 팬들을 기쁘게 한 소식이 있었다. 바로 윌리엄스-바넷의 리그 데뷔였다. 2008년생 유망주인 윌리엄스-바넷은 토트넘이 애지중지 키운 재능이다. 이미 토트넘 유스에서 촉망받는 선수로서 올 시즌 찰튼과의 리그컵 경기에서 토트넘 1군 데뷔전도 치렀다. 윌리엄스-바넷은 최근 3경기 연속 리그 벤치 명단에 포함됐는데, 팰리스전에서 마침내 리그 데뷔전까지 치르게 됐다.

바넷은 추가시간 포함 불과 5분에 달하는 짧은 출전 시간이었음에도 칭찬받을 만한 플레이를 선보였다. 직선적인 측면 돌파와 적극적인 경함이 눈길을 사로잡았다. 스퍼스웹은 '이 경기에서 또 다른 주요 화제는 루카 윌리엄스-바넷이 EPL 데뷔전을 치렀다는 점이다'며 '18세의 나이에도 불구하고 교체 투입 후 인상적인 활약을 펼치며 멋진 모습을 보여줬다. 경기의 중요성에 전혀 주눅 들지 않고 마치 공원에서 뛰노는 어린아이처럼 플레이하며, 왼쪽 측면에서 뛰어난 드리블 능력과 직선적인 돌파력을 선보였다'고 평가했다.

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풋볼팬캐스트는 '윌리엄스-바넷은 손흥민다운 모습을 보였다. 그는 왼쪽 측면에서 수많은 팰리스 수비수들을 제치고 이리저리 움직이며 엔드라인까지 도달한 후 쿠두스에게 정확한 크로스를 올려주었다. 실제로 선발 출전하는 모습을 보려면 다소 인내심을 가져야 할지도 모르지만, 그리 오래 걸리지는 않을 것이다'고 칭찬했다.

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윌리엄스-바넷의 1군 도약과 함께 더 불안해진 선수는 양민혁이다. 올 시즌 잉글랜드를 떠나 벨기에로 임대를 떠난 양민혁은 베스테를로 소속으로 좀처럼 뛰어난 활약을 이어가지 못하고 있다. 확실한 활약 없이는 토트넘 복귀 후 입지를 장담하기 어렵다. 손흥민이 이미 우려했던 상황이다. 손흥민은 양민혁 토트넘 입단 당시 "힘들 것이다. 프리미어리그는 정말 쉽지 않다. 양민혁이 세계 최고 선수로 성장하도록 돕겠지만 내 자릴 그냥 물러줄 생각은 없다. 스스로 더 높은 수준으로 올라서야 한다"고 경고했다. 반등하지 못한다면 더 어린 경쟁자들이 치고 올라올 가능성이 커졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com