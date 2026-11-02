손흥민 '오피셜' 작심 발언, 심판이 기록 망쳤다...'소중한 한 골' 날려버린 판정 납득 불가 "내 골 인정됐어야, 판정 존중하지만 아쉬워"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민조차 인정할 수 없는 판정이었다.

미국의 USA투데이는 지난달 31일(한국시각) '손흥민은 팀 동료 데니스 부앙가에게 오프사이드 판정이 내려져 명백한 골이 무효 처리되면서, LAFC가 새너제이와 승점을 동률로 만들 기회를 놓쳤다고 생각한다'고 보도했다.

LAFC는 지난달 26일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 LA갤럭시와의 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 32라운드에서 2대2 무승부를 거뒀다. 이날 경기에서 승점 1점을 챙긴 LAFC는 서부 콘퍼런스 15팀 중 6위로서 MLS컵 플레이오프 진출권을 얻어냈다.

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다만 손흥민에게는 아쉬운 경기였다. 손흥민은 이날 풀타임을 소화하며 득점을 터트리는 듯 보였다. 전반 28분 상대 수비수 카를로스 에미로 가르세스가 헤더로 걷어내려다 골 지역 우측으로 공이 흘렀다. 이를 본 부앙가가 오른발 슈팅으로 연결했고, 이게 골키퍼에게 맞고 흐르자 쇄도하던 손흥민이 재차 오른발로 차 넣었다.

문제는 판정이었다. 부심의 깃발이 올라갔고, 주심은 온필드리뷰 비디오판독(VAR)을 통해 원심을 유지해 손흥민의 득점은 인정되지 않았다. 손흥민의 득점이 인정됐다면 LAFC는 경기를 확실하게 주도할 수 있었지만, 이후 경기 흐름을 내주며 무승부에 그치고 말았다. 사비 타마리트 감독은 경기 후 "골이 왜 취소됐는지 지금도 이해할 수 없다"고 했다.

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손흥민 또한 크게 다르지 않았다. 손흥민은 직접 인터뷰를 통해 "우리는 여전히 어제 경기에 대해 이야기하고 있었는데, 특히 우리가 많은 득점 기회를 만들어냈기 때문에 승점 3점을 따낼 자격이 있었다고 생각한다"며 "내가 넣은 첫 번째 골은 유효한 골로 인정받았어야 했지만, 심판의 판정은 달랐다. 우리는 판정을 존중해야 한다"고 했다. 이어 "하지만 플레이오프 기간 동안 홈 경기를 치르는 우리로서는 당연히 조금은 아쉬운 마음이다"고 아쉬움을 숨기지 못했다.

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손흥민은 올 시즌 여정에 대해서도 "가능한 한 높은 순위로 시즌을 마쳐, 홈 경기를 최대한 많이 치를 수 있기를 바란다"고 했다. 다만 LAFC는 고전을 면치 못하고 있다. 뒤이어 2일 치른 미네소타와의 경기에서 LAFC는 1대3으로 대패했다. 손흥민은 이날 경기 풀타임을 소화했지만, 공격 포인트를 기록하지 못하고 팀의 패배를 무기력하게 바라봐야 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com