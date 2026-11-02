"김치맨! FXXX XXX!" 박항서 감독, 태국서 충격적 인종차별 당했다…베트남까지 분노

사진출처=X

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[스포츠조선 박상경 기자] 태국에서 새로운 도전에 나선 박항서 감독이 충격적인 인종차별의 피해자가 됐다.

깐차나부리를 이끌고 있는 박 감독은 지난 1일(한국시각) 태국 촌부리주 파타야의 농푸레 스타디움에서 펼쳐진 파타야 유나이티드와의 2026~2027 태국 타이리그2(2부리그) 경기에서 2대2로 비긴 뒤 퇴장하는 과정에서 인종차별을 당했다. SNS상에 퍼진 동영상에 따르면, 선수단 출입구로 향하던 박 감독을 향해 현지 팬들이 "김치맨!", "FXXX XXX!" 등의 발언을 지속적으로 외쳤다.

박 감독은 이들을 향해 검지 손가락을 입에 갖다대며 '조용히 하라'는 제스쳐를 취했다. 그러나 이들이 되려 목소리를 높이자 결국 분을 참지 못했다. 크게 흥분한 박 감독이 이들을 향해 '내려와서 이야기하라'며 손짓을 했으나, 인종 차별 행위는 잦아들지 않았다. 경기장 안전 요원과 구단 관계자들의 만류에도 흥분을 가라 앉히지 못하던 박 감독이 떠났으나, 이들은 깐차나부리 선수단을 향해서도 욕설을 이어갔다.

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깐차나부리 구단은 즉각 대응에 나섰다. 구단은 "축구는 전 세계인을 연결하는 스포츠다. 모든 이들은 피부색, 출신에 관계 없이 소중하며 평등한 대우를 받아야 한다"며 "피부색, 민족, 모든 형태의 차별에 맞서 싸우자"고 강조했다. 온라인 상에서는 태국 현지 팬들 뿐만 아니라 베트남 팬들까지 나서서 파타야 팬들의 행위를 규탄하고 있다.

베트남 국가대표팀을 맡아 성공을 거둔 박 감독은 지난 여름부터 깐차나부리 지휘봉을 잡고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com